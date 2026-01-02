憲法法庭今再次五人判決 翁曉玲轟自始無效、吳宗憲批把制度當自助餐

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
五位大法官判決憲訴法違憲引發高度爭議。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭5名大法官今再次排除認為憲法法庭組成不合法的蔡宗珍、楊惠欽、朱富美，判決刑事訴訟法第416條第1項第1款應準用上訴權人規定。國民黨立委吳宗憲批制度在民進黨如自助餐；國民黨立委翁曉玲表示，違反程序規定的裁判，即違法裁判。

憲法法庭今做出憲法判決，由大法官呂太郎主筆，大法官謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥參與評議，蔡彩貞提出協同意見書。

憲法法庭去年12月19日在排除3名大法官的情況下，5名大法官逕自判決，憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。然而，依照舊版憲訴法規定，現有8名大法官，仍應經大法官現有總額3分之2參與評議，即至少要有6位大法官參與評議。

吳宗憲說，連大法官都帶頭違法，真悲哀。所有的制度，在民進黨眼中都是自助餐，想不想遵守都隨心所欲。這種搞法，還需要制度嗎？

翁曉玲說，不符合憲法法庭評議人數，做出的任何憲法裁判都是違法違憲，自始當然無效。違反程序規定的裁判，就算實體合法，以法理來說，也都認為是違法裁判。

