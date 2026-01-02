「公共服務是奉獻使命」陳建仁將領軍中研院 過往經歷一次看

快訊

中央社／ 台北2日電
前副總統陳建仁卸任後回歸中研院研究員身分，未來將成為新任中研院院長。圖／聯合報系資料照片
前副總統陳建仁卸任後回歸中研院研究員身分，未來將成為新任中研院院長。他是流行病學及公衛專家，曾說學術研究是終生志業、公共服務則是奉獻使命。

總統府今天發布總統令，特任陳建仁為中央研究院第十三任院長；任期從中華民國115年6月21日至120年6月20日止。

陳建仁畢業於台灣大學動物學系，是美國約翰霍普金斯大學流行病學博士，曾任教台灣大學公共衛生學院並曾擔任公共衛生研究所所長、流行病學研究所創所所長，及公共衛生學院院長，民國95年起擔任中研院基因體研究中心特聘研究員，也在100年至104年間擔任中研院副院長，協助推動院務發展與跨領域研究。

陳建仁研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，其所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著。

除了在民國87年當選中研院院士，陳建仁也曾獲選為世界科學院院士、美國國家科學院國際院士及梵蒂岡宗座科學院院士，並獲得總統科學獎、行政院壹等功績獎章、行政院傑出科技貢獻獎及總統府一等卿雲勳章等重要獎項。

在學術研究外，陳建仁也長期投入國家公共事務與科技行政工作，不僅曾擔任行政院國家科學委員會主任委員及行政院衛生署署長，也在民國105年至109年擔任中華民國副總統，協助國家推動重要政策，並在民國112年至113年間出任行政院院長。

對於自己公共服務的經歷，陳建仁曾在國際期刊專欄撰文指出，身為流行病學專家，「我的簡歷很奇怪」，但也因有這樣的經歷對於學術研究相當有幫助。

陳建仁也說，每當回到學術界，這些公共服務經歷讓自己更關注疾病的早期發現和預防，很慶幸有許多機會，可以運用這些心得來服務台灣人民，「學術研究是我的終生志業，公共服務是我的奉獻使命」。

