陳建仁出任中研院院長 預計6月交接上任

中央研究院第13任院長經賴清德總統2日核定，由陳建仁接任。中研院依「中央研究院院長遴選辦法」相關規定組成獨立運作的院長遴選委員會，進行遴選事宜。於去年12月13日第25屆評議會第五次會議，依法選出排序前三名之院長候選人，呈給賴總統遴選；最後選出新任院長陳建仁，並於今年1月2日獲總統任命。

中研院指出，新任院長陳建仁現為本院基因體研究中心特聘研究員，其研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著。

中研院表示，陳建仁畢業於臺灣大學動物學系，為美國約翰霍普金斯大學流行病學博士。曾任教於臺灣大學公共衛生學院，並曾擔任公共衛生研究所所長、流行病學研究所創所所長及公共衛生學院院長，2006年起至中研院基因體研究中任特聘研究員，2011年至2015年間，出任中研院副院長，協助推動院務發展與跨領域研究。

中研院表示，陳建仁學術聲譽享譽國際，於1998年當選本院院士，其後獲選為世界科學院院士 (2005)、美國國家科學院國際院士 (2017) 及梵諦岡宗座科學院院士 (2021) 。亦曾榮獲總統科學獎 (2005) 、行政院壹等功績獎章 (2005)、行政院傑出科技貢獻獎 (2013)，及總統府一等卿雲勳章 (2024) 等重要獎項。

除學術研究外，陳建仁亦長期投入國家公共事務與科技行政工作。中研院指出，陳建仁曾擔任行政院國家科學委員主任委員，及行政院衛生署署長，參與推動我國科技政策、建置與優化公共衛生制度與防疫體系。在國家服務方面，於2016年至2020年擔任中華民國副總統，協助國家推動重要政策，並於112年至113年間出任行政院院長，致力穩定施政、推動科技創新與公共治理。

中研院指出，現任院長廖俊智任內，致力於制度革新以創造頂尖研究之環境，並在院內大力推動量子科技，淨零科技、及防疫科技，以解決社會關鍵問題為己任，更積極延攬海外卓越學者，並創造各項獎勵制度以培育年輕學子及人才。在其帶領之下，中研院在多項關鍵領域發揮實質影響力，其院長任期將於今年6月20日屆滿。