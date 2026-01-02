陳建仁出任新院長 中研院回應「對世界公衛及學術貢獻卓著」

總統府今天發布總統令，特任前副總統陳建仁為中央研究院第13任院長，任期自中華民國115年6月21日至120年6月20日止。中研院表示，陳建仁對世界公共衛生發展貢獻卓著，學術聲譽享譽國際，也長期投入國家公共事務與科技行政工作，致力穩定施政、推動科技創新與公共治理。

中研院指出，陳建仁現為本院基因體研究中心特聘研究員，研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著。

中研院表示，陳建仁畢業於台灣大學動物學系，為美國約翰霍普金斯大學流行病學博士。曾任教於台灣大學公共衛生學院，並曾擔任公共衛生研究所所長、流行病學研究所創所所長及公共衛生學院院長。95年起至中研院基因體研究中心任特聘研究員，100年至104年間單任中研院副院長，協助推動院務發展與跨領域研究。

中研院指出，陳建仁學術聲譽享譽國際，於87年當選院士，其後獲選為世界科學院院士（2005）、美國國家科學院國際院士（2017）及梵諦岡宗座科學院院士（2021）。也曾榮獲總統科學獎（2005）、行政院壹等功績獎章（2005）、行政院傑出科技貢獻獎（2013），及總統府一等卿雲勳章（2024）等重要獎項。

中研院說，除學術研究外，陳建仁也長期投入國家公共事務與科技行政工作，曾擔任行政院國家科學委員主任委員，及行政院衛生署署長，參與推動我國科技政策、建置與優化公共衛生制度與防疫體系。在國家服務方面，於105年至109年擔任中華民國副總統，協助國家推動重要政策，並於112年至113年間出任行政院院長，致力穩定施政、推動科技創新與公共治理。

中研院也指出，現任院長廖俊智任內致力制度革新以創造頂尖研究的環境，並在院內大力推動量子科技，淨零科技、及防疫科技，以解決社會關鍵問題為己任，更積極延攬海外卓越學者，並創造各項獎勵制度以培育年輕學子及人才。

中研院說，在廖俊智帶領下，中研院在多項關鍵領域發揮實質影響力，廖俊智的院長任期將於今年6月20日屆滿。

中研院院長遴選，是依「中央研究院院長遴選辦法」相關規定組成獨立運作的院長遴選委員會進行遴選事宜。在114年12月13日第25屆評議會第5次會議中，依法選出排序前3名之院長候選人，呈請總統遴選。