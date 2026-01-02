快訊

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導
憲法法庭於去年「復活」後，今天判決115年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案。記者曾原信／攝影
憲法法庭於去年「復活」後，今天判決115年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案。記者曾原信／攝影

憲法法庭5名大法官今天再次排除認為憲法法庭組成不合法的蔡宗珍、楊惠欽、朱富美，判決刑事訴訟法第416條第1項第1款應準用上訴權人規定。蔡宗珍3人的角色再次引發討論。

今天的判決同樣由大法官呂太郎主筆，大法官謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥參與評議，蔡彩貞提出協同意書。

未參與評議的大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美仍堅持，憲法法庭未依法合法組成，就欠缺作成判決的審判權限。

今天5名大法官判決再次指出，因有大法官3人拒絕參與評議，若將該3人亦計入現有總額，本庭即無法就本件作成判決。既影響大法官行使憲法所賦予的憲法解釋權，亦妨礙聲請人受憲法保障的訴訟權，非憲法所許。爰依本庭114年憲判字第1號判決意旨，將持續拒絕參與本件評議的3位大法官，由現有總額中扣除之。

由於相關爭議未解，加上今天的判決內容本是司法院早該處理的修法，5名大法官要彰顯憲法判決急迫性的目的更受質疑。

大法官 憲法法庭

蔡宗珍等3大法官仍未參與評議 5大法官憲法判決爭議持續

憲法法庭5名大法官今天再次排除認為憲法法庭組成不合法的蔡宗珍、楊惠欽、朱富美，判決刑事訴訟法第416條第1項第1款應準用...

