憲法法庭作出判決 司改會籲請總統盡速提名新任大法官補足缺額

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭今下午作成115年憲判字第1號判決「辯護人對羈押處分提起準抗告案」對此，民間司法改革基金會聲明呼籲蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官未來應出席憲法法庭之評議，也籲請總統賴清德總統盡速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。 

⭐2025總回顧

司改會聲明認為，憲法法庭依憲法本即有作成裁判義務，在去年12年29日作成「114年憲判字第1號」宣告去年1月23日修正公布的「憲法訴訟法」失效，今再度作成判決，處理關乎人民權益的重要憲法爭議，值得肯定。

司改會也指出，憲法法庭設置前兩年（2022年、2023年）每年憲法法庭均作成20件判決，2024年（作成11件判決）有7位大法官任期屆滿缺額後，直至「114年憲判字第1號」作成前，長達417天的時間，憲法法庭對受理中的案件無作成任何實體判決，呼籲並期勉憲法法庭應繼續盡速作成保障人民權益的判決，以彌補過去「空白失落」的時間中，讓諸多已經等待許久的案件獲得救濟。

司改會對於蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官缺席115年憲判字第1號判決「深表遺憾」並呼籲3位大法官未來應出席憲法法庭評議。

司改會表示，憲法法庭實務運作上，作成裁判除需以會議進行評議外，尚須足夠人數大法官分擔「主筆」工作，方能有效率處理諸多繁重的受理案件；目前累積的96件待評決案件，粗估可能要6年以上才能消化積案，若僅靠目前的大法官，難以期待有效率處理積案，其中諸多與人民權益相關的重要案件，亦難以與短期內獲得救濟，為盡速落實保障人民訴訟上及憲法上權益，籲請總統應盡速與立法院進行實質協商，納入更多元的審薦代表，盡速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。

憲法法庭 大法官 憲判

