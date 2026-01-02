暫停一年 憲法法庭今判決115年首宗釋憲案
憲法法庭於去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後恢復功能，今天憲法法庭作出「115年憲判字第1號」判決，宣告刑事訴訟法第416條第1項第1款應準用上訴權人規定，才符合憲法保障人身自由、保障訴訟權意旨。
判決後記者會上，廳長許碧惠及處長兼發言人吳定亞出席，許碧惠表示，本案因男子林峰帆犯非法製造非制式手槍罪，遭屏東地方法院判7年6月徒刑，併科14萬罰金。林峰帆曾向屏東地院聲請具保停止羈押，遭屏院裁定駁回，但林峰帆主張刑事訴訟法第416條規定的「聲請人」，範圍限於受羈押處分的被告本人、排除律師，造成被告無法於短暫的聲請期限內，獲得對違法的羈押處分為即時救濟，應屬違憲，最終憲法法庭認為屏東地院之裁定違憲，發回屏院。
