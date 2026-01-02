爭議憲法法庭「馬不停蹄」再作出判決 釋憲律師憂：法院是否適用？

憲法法庭今判決刑事訴訟法第416條第1項應適用上訴權人規定，辯護人得為被告利益對羈押等處分提出準抗告；釋憲聲請人、律師李永裕回應認為，憲法法庭出席人數不足仍有爭議，未來各級法院是否適用判決，值得關注，根本辦法仍是司法院要修法。

李永裕指出，今日的憲法判決主要是在補充111年憲判字第3號判決，該判決認為刑事訴訟的抗告權人應該要包括辯護人，並同時要求司法院，要一併檢討刑事訴訟法第416條第1項修正，將條文規定的「準抗告權人」也要包括辯護人，但可惜司法院一直沒有處理。

他說，本件憲法判決雖然彌補了前次憲法判決的遺珠，但是卻持續了憲法法庭出席人數不足的爭議，未來各級法院會不會適用本件憲法判決，值得關注，他認為根本解決辦法還是要請司法院修法。

憲法法庭111年憲判字第3號指出，刑事訴訟法第403條、第419條，關於抗告權人範圍準用上訴權人的規定，意指辯護人可以為被告利益提出抗告，但要取得被告的簽章，不得違背被告意思。

憲法法庭認為，依照111年憲判字第3號判決意旨，就被告可以抗告的事項，律師都可以為被告利益而抗告，也就是不限於羈押或延長羈押的裁定，其餘可以抗告的事項，律師都可以替當事人提抗告。

111年憲判字第3號判決當時也指出，刑事訴訟法關於被告聲請撤銷、變更羈押、具保、責付、限制住居、限制出境、限制出海等處分，也就是憲法法庭今日判決（115年憲判字第1號）審查標的，不屬於當時釋憲聲請的法規範，無法合併審理，但相關機關可以依判決意旨，妥為研議修法。