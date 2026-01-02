快訊

中央社／ 溫哥華1日專電
溫哥華年輕台裔二代掌旗和升旗，象徵世代傳承中華民國精神。他們對參與活動感到興奮和驕傲，樂意承擔更多愛護台灣的責任。圖／中央社
溫哥華年輕台裔二代掌旗和升旗，象徵世代傳承中華民國精神。他們對參與活動感到興奮和驕傲，樂意承擔更多愛護台灣的責任。圖／中央社

溫哥華僑界舉辦慶祝中華民國115年元旦升旗典禮，今年由年輕台裔二代掌旗和升旗，象徵世代傳承中華民國精神。在海外出生或成長的年輕一代對參與活動感到興奮和驕傲，樂意承擔更多愛護台灣的責任。

元旦升旗典禮每年都由加拿大多元文化中心主辦，獲駐溫哥華經濟文化辦事處、僑務委員會、其他僑社組織等支持。今年活動特色是由溫哥華海外青年文化大使（FASCA）擔任「護旗手」，30多位年輕台裔二代擔任掌旗、立旗和升旗等重要工作。

隨後，100多名與會者高唱加拿大和中華民國國歌，並在國旗歌聲中注視國旗緩緩上升，與會嘉賓合切「元旦蛋糕」，祝新年快樂。

年輕孩子周宥希初次參加溫哥華升旗活動，感到興奮又驕傲，沒想到有那麼多僑胞來參加。「無論男女老少，大家大聲唱國歌、大聲祝中華民國和台灣人民新年快樂，很熱血的感覺。」

台裔的鍾幸妤說，參加這個活動進一步讓年輕一代認識中華民國建國歷史。「看到115年這個數字，大家就會好奇地問、找到答案。」

升旗手之一洪鈵翔14歲隨父母移民加拿大，之後年年參與溫哥華升旗活動，今年第一次帶著2歲多的兒子來參加。

他說，加拿大溫哥華和維多利亞的先僑們是當年支持國父孫中山創建中華民國的重要力量。這段歷史淵源很珍貴，他從未忘記，也希望兒孫輩都謹記這份聯繫。

加拿大多元文化中心主任羅濟揚很欣慰海外年輕一代也認同並關心中華民國。他指出，日前中國發動環台軍演，僑胞們都憂心忡忡。大家雖在海外，仍希望多為台灣做些事，也希望台灣朝野同心協力，不要內耗。

溫哥華台灣貿易中心主任邱仕敏表示，即使身在海外，也可以成為催動台灣變得更強大的力量。只要大家都有心出力，就能像催動引擎一樣，持續讓它保持運轉。

駐溫哥華辦事處副處長邱建義說，新的一年希望台加關係持續加溫，讓台灣走進加拿大、走向世界，也希望世界能走進台灣。

溫哥華僑胞參加中華民國115年元旦升旗典禮，並合切蛋糕，祝福國泰民安。圖／中央社
溫哥華僑胞參加中華民國115年元旦升旗典禮，並合切蛋糕，祝福國泰民安。圖／中央社
洪鈵翔（右）14歲隨父母移民加拿大，之後年年參與溫哥華升旗活動。他今年第一次帶著2歲多的兒子來參加，希望傳承這份歷史文化和責任。圖／中央社
洪鈵翔（右）14歲隨父母移民加拿大，之後年年參與溫哥華升旗活動。他今年第一次帶著2歲多的兒子來參加，希望傳承這份歷史文化和責任。圖／中央社

溫哥華 中華民國 加拿大 元旦升旗 國歌 國旗

相關新聞

憲法法庭今作出「115年憲判字第1號」判決 仍由5大法官評議、3人缺席

憲法法庭因在野黨立委前年修正憲法訴訟法而停擺，上月19日憲法法庭排除拒絕評議的3名大法官，5名大法官判修正案違憲並失效。...

爭議憲法法庭「馬不停蹄」再作出判決 釋憲律師憂：法院是否適用？

憲法法庭今判決刑事訴訟法第416條第1項應適用上訴權人規定，辯護人得為被告利益對羈押等處分提出準抗告；釋憲聲請人、律師李...

總統府今發布總統令 任命陳建仁為新任中研院院長

總統府今天發布總統令，特任前副總統陳建仁為中央研究院第十三任院長。任期自中華民國115年6月21日至120年6月20日止...

暫停一年 憲法法庭今判決115年首宗釋憲案

憲法法庭於去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後恢復功能，今天憲法法庭作出「115年憲...

溫哥華僑胞參與元旦升旗 台裔二代掌旗表認同：很熱血的感覺

溫哥華僑界舉辦慶祝中華民國115年元旦升旗典禮，今年由年輕台裔二代掌旗和升旗，象徵世代傳承中華民國精神。在海外出生或成長...

2026賴總統首個行程 談長照3.0迎戰超高齡社會

賴清德總統2日參訪勁好園綜合長照機構，他表示，2026年第一天上班，今天這個行程，也是他今年的第一個行程。他提到，202...

