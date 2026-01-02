憲法法庭今作出「115年憲判字第1號」判決 仍由5大法官評議、3人缺席

憲法法庭因在野黨立委前年修正憲法訴訟法而停擺，上月19日憲法法庭排除拒絕評議的3名大法官，5名大法官判修正案違憲並失效。憲法法庭今就「辯護人對羈押處分提起準抗告」聲請裁判憲法審查，作出「115年憲判字第1號」判決，宣告刑事訴訟法第416條第1項第1款應準用上訴權人規定，才符合憲法保障人身自由、保障訴訟權意旨。本件判決仍由大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥評議，認為憲法法庭組成不合法的蔡宗珍、楊惠欽、朱富美仍「缺席」。

因本案非第五章（總統、副總統彈劾）及第六章（政黨違憲解散）案件，得不行言詞辯論，依憲訴法第36條規定公告。

男子林峰帆因犯非法製造非制式手槍罪，遭屏東地方法院判7年6月徒刑，併科14萬罰金。林曾向屏東地院聲請具保停止羈押，但屏院裁定駁回。

林認為屏院裁定適用的刑事訴訟法第416條第1項規定，未賦予審判中辯護人對於法院所為羈押之處分，得為被告的利益而聲請撤銷，致他未能於短暫的5日聲請期間內，獲得律師及時協助而無法有效行使防禦權，侵害憲法第8條及第16條保障人民人身自由及訴訟權，因此聲請裁判憲法審查。

林峰帆因涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，經屏東地檢署起訴，屏院2022年12月29日晚間訊問，因當時逢新冠肺炎疫情期間，與律師遠距視訊，屏院當庭裁定羈押。林的律師於5日聲請期限內，依刑事訴訟法第416條第1項規定，並援引2022年憲判字第3號判決，主張辯護人有權為聲請人的利益而具狀聲請撤銷羈押處分，向屏院聲請撤銷羈押處分。

屏院認為這些規定不是憲法法庭判決釋憲聲請的法規範，無從引用該判決，認為律師聲請撤銷羈押處分的書狀上，僅加蓋「辯護人印文」，並無聲請人林峰帆的簽名或蓋章，與法律上程序不合，因此裁定駁回律師的聲請。

林峰帆在槍砲案審理時，由姊姊委任律師李永裕替他辯護，但林囿於5日聲請期限，以及當時被羈押於屏東看守所，無法及時於聲請期限屆至前與律師會面、親自簽署聲請撤銷羈押處分的書狀，無法享有由辯護人為他利益而適時提出聲請書狀之權利，明顯侵害憲法第16條所保障的訴訟權。

林主張刑事訴訟法第416條規定的「聲請人」，範圍限於受羈押處分的被告本人、排除律師，造成被告無法於短暫的聲請期限内，獲得對違法的羈押處分為即時救濟，應屬違憲。

屏東地院的裁定因牴觸憲法，憲法法庭今廢棄，發回屏院。