換補 SIM 卡須出示舊卡或報案證明 立委批 NCC 打詐新規擾民

針對國家通訊傳播委員會（NCC）於2025年12月30日實施新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，要求民眾換補SIM卡須出示舊卡或報案證明，立委葛如鈞2日嚴正指出，政府打詐不力卻一再祭出擾民措施，愈打愈詐，人民卻越來越受害，質疑政策荒謬。

葛如鈞說，政府打詐理應「精準打擊犯罪、保障人民權益」，而非以壓縮人民自由、製造行政負擔來湊政績。此次新制不僅讓遺失SIM卡的民眾被迫跑派出所報案，親友間贈與手機也都要有證明，讓換SIM卡等日常需求變得困難重重，無異是將打詐責任轉嫁給全民。

葛如鈞直言，照這樣的邏輯，下一步是不是買手機要登記指紋？鈔票上寫電話號碼？轉帳前還要對ATM講出通關密語？這種行政怠惰，可能交出假的打詐成績單，卻讓民怨四起、第一線電信人員與基層警察疲於奔命，形成「擾警＋擾民＋擾業者」的三輸局面。

葛如鈞強調，去年「NCC 750 元之亂」造成大量民眾權益受損，當時就是由他出面第一時間強力監督、協調，成功擋下不合理政策。

這次換補SIM卡新制同樣涉及全民權益，他已密切關注，並將持續在立法院追蹤NCC與相關部會的後續作法，絕不容許擾民政策無限上綱。當初擋下750之亂，這次希望大家也能站出來，一起守護基本的通訊自由與民眾權益。

葛如鈞表示，國人對詐騙問題早已忍無可忍，人民不該為政府的無能埋單。他呼籲行政院與NCC應立即檢討此次新制，回歸「便民、安全、合理」的基本原則，同時強化跨部會聯防機制、提升數位偵防能力，真正從源頭打擊詐騙集團。