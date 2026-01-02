2026賴總統首個行程 談長照3.0迎戰超高齡社會

賴清德總統2日參訪勁好園綜合長照機構，他表示，2026年第一天上班，今天這個行程，也是他今年的第一個行程。他提到，2026年編列預算1,200億元，來做長照3.0，增加機構式長照服務據點、加強喘息服務、放寬輕微失智失能可使用長照，並加入醫療跟長照銜接。

賴總統提到，台灣人口老化的社會問題非常嚴重，前總統蔡英文上任後提出長照2.0，他將加強推動長照3.0。宜蘭縣人口的老化問題也非常嚴重，已達到20.4%。根據WHO定義，65歲以上佔人口7%是高齡化社會，佔14%是高齡社會；佔20%以上是超高齡社會。

賴總統說，中央、地方、民間，要共同努力面對這個問題。去年，行政院給予宜蘭縣政府興辦長照經費有十億元之多，宜蘭縣政府提了很多計畫，中央也有長照的計畫型補助，及前瞻計畫的經費可以補助。光這一方面，宜蘭縣政府又爭取額外3億元。

賴總統提到，全台長照據點從前總統馬英九時代的720個據點，現在已超過1萬5,000個據點；長照服務員現有超過十萬人。馬英九長照經費一年約50元；蔡英文最後一年交給他的時候，一年花了800多億。2025年他編預算900多億，2026年預算1,200億元來推廣長照3.0。

長照2.0跟長照3.0有什麼差別，賴總統說明，第一，推動機構式長照服務據點。有些長輩在居家恐怕有困難，所以要推動機構式的長照據點，公辦或補助私立皆可，這部分把經費提高。第二，加強喘息服務。第三，輕微失智、失能，就可以接受長照服務。第四，加入醫療跟長照銜接。

他指出，最後就變成一個區域式照顧，包含有居家服務、社區服務、機構式服務，還有醫療服務串連起來，讓長輩在有需要長照服務的時候，可以做得更好。

賴總統表示，政府對年輕人的照顧也進步很多。如果唸私立大學，學費補助一年3萬5,000元。如果家庭是低收入戶，額外再補助2萬元，也就是5萬5,000元；如果是中低收入戶，額外再補助1萬5,000元，加起來就是5萬元。

他提到，教育部也補助住宿費一學期5,000元，租金補貼預算一年300億元。至於住在家中通勤上班、上學，有TPASS交通補助。

賴總統解釋，台灣經濟進步、稅收增加，所以政府運用來強化國防、保護國家，一部份的錢再投入發展經濟，另外一部份就是照顧人民。