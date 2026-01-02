快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

2026賴總統首個行程 談長照3.0迎戰超高齡社會

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統2日參訪勁好園綜合長照機構，他表示，2026年第一天上班，今天這個行程，也是他今年的第一個行程。他提到，2026年編列預算1,200億元，來做長照3.0，增加機構式長照服務據點、加強喘息服務、放寬輕微失智失能可使用長照，並加入醫療跟長照銜接。

⭐2025總回顧

賴總統提到，台灣人口老化的社會問題非常嚴重，前總統蔡英文上任後提出長照2.0，他將加強推動長照3.0。宜蘭縣人口的老化問題也非常嚴重，已達到20.4%。根據WHO定義，65歲以上佔人口7%是高齡化社會，佔14%是高齡社會；佔20%以上是超高齡社會。

賴總統說，中央、地方、民間，要共同努力面對這個問題。去年，行政院給予宜蘭縣政府興辦長照經費有十億元之多，宜蘭縣政府提了很多計畫，中央也有長照的計畫型補助，及前瞻計畫的經費可以補助。光這一方面，宜蘭縣政府又爭取額外3億元。

賴總統提到，全台長照據點從前總統馬英九時代的720個據點，現在已超過1萬5,000個據點；長照服務員現有超過十萬人。馬英九長照經費一年約50元；蔡英文最後一年交給他的時候，一年花了800多億。2025年他編預算900多億，2026年預算1,200億元來推廣長照3.0。

長照2.0跟長照3.0有什麼差別，賴總統說明，第一，推動機構式長照服務據點。有些長輩在居家恐怕有困難，所以要推動機構式的長照據點，公辦或補助私立皆可，這部分把經費提高。第二，加強喘息服務。第三，輕微失智、失能，就可以接受長照服務。第四，加入醫療跟長照銜接。

他指出，最後就變成一個區域式照顧，包含有居家服務、社區服務、機構式服務，還有醫療服務串連起來，讓長輩在有需要長照服務的時候，可以做得更好。

賴總統表示，政府對年輕人的照顧也進步很多。如果唸私立大學，學費補助一年3萬5,000元。如果家庭是低收入戶，額外再補助2萬元，也就是5萬5,000元；如果是中低收入戶，額外再補助1萬5,000元，加起來就是5萬元。

他提到，教育部也補助住宿費一學期5,000元，租金補貼預算一年300億元。至於住在家中通勤上班、上學，有TPASS交通補助。

賴總統解釋，台灣經濟進步、稅收增加，所以政府運用來強化國防、保護國家，一部份的錢再投入發展經濟，另外一部份就是照顧人民。

長照 宜蘭 馬英九

延伸閱讀

投入1200億推動長照3.0推動醫療進駐 賴總統喊打造區域性照顧

【重磅快評】總是被判無罪的馬英九 檢察體系還不檢討、究責嗎

趙少康挺馬英九「三中案」無罪：我的祖宗八代也被查了

政院修正草案劍指馬英九 明年是否再訪陸？馬英九基金會執行長給答案

相關新聞

2026賴總統首個行程 談長照3.0迎戰超高齡社會

賴清德總統2日參訪勁好園綜合長照機構，他表示，2026年第一天上班，今天這個行程，也是他今年的第一個行程。他提到，202...

退伍青農把軍事化管理帶進稻田 一粒米變出20種可能

雲林縣大埤鄉，這片孕育全台最大稻作面積的黃金土地，近年迎來返鄉的年輕面孔。今年30歲的張家銘，2年前卸下軍職，成為農一代，當軍旅生活的鋼鐵紀律，被帶進柔軟的稻田，會擦出什麼火花？張家銘如何將他體內儲存的「軍事管理」精髓，注入到白米的每一個環節，打破農業「看天吃飯」的宿命？又如何憑藉「農一代」的衝勁，將「一粒米」的價值極大化，成功開發出近20種讓人驚豔的創意商品？

陸控星鏈衛星危險逼近太空站 圖解中美太空較量、競飆火箭發射

大陸近日在聯合國安理會阿里亞模式會議指控，美國SpaceX「星鏈」（Starlink）衛星嚴重擠占頻軌資源，還曾兩度危險抵近中國大陸的太空站，還指控「星鏈」被暴恐分子、分離勢力以及電詐集團大量使用，帶來監管和執法難題。

歷史上的今天／1957年南韓前任副總統咸台永訪台

1957年1月2日，當時高齡84歲的南韓前任副總統咸台永偕隨員金申性，當日下午4時許乘民航機在其環球旅行中自香港來台灣，進行7天訪問。咸台永在機場稱，全世界自由人士對匈牙利人民反抗共黨暴政的行為均熱烈響應。咸台永在蘇格蘭訪問期間，曾目睹蘇格蘭大學學生舉行示威遊行，並為援助匈牙利人民捐募款物。

促進性平議題正面討論 媒體扮演重要角色

文化部與台北市報業商業同業公會31日舉辦「114年度性別平權與媒體自律宣導活動」，現場出席與網路線上參加者近百人共襄盛舉...

無聲的感染者／女性愛滋感染人數不減反增 民團募資盼提供支持陪伴

國內愛滋病（HIV）感染族群中，男性高達九成五，女性僅為少數，但近年女性感染者不減反增。財團法人台灣露德協會表示，大眾普...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。