國合會推動烏克蘭人道援助 助孩童修復戰爭心理創傷

中央社／ 台北2日電

國合會自製節目「Team Taiwan 闖世界」新集數今天上線，由國合會人道援助處組長吳靜怡分享一年三度前往烏克蘭推動人道援助計畫的經歷，國合會目前在烏克蘭執行多項人道援助計畫，其中包含協助孩童修復長期衝突帶來的心理創傷。

財團法人國際合作發展基金會今天發布新聞資料指出，「Team Taiwan 闖世界」第17集今天上線，由吳靜怡與國合會副秘書長謝佩芬深度對談，分享她前往烏克蘭推動人道援助計畫、親身走進戰火前線的經歷，以及過去曾遠赴土耳其、烏干達、約旦等地執行人道援助工作的心路歷程。

談到一年內三度前往烏克蘭的原因，吳靜怡表示，國合會在當地執行多項人道援助計畫，因此她必須親赴前線進行需求評估與計畫監督。每次出發前，她都告訴母親是前往波蘭出差，至今母親仍不知道她已三度踏上烏克蘭土地。

吳靜怡指出，國合會在當地提供小額資金協助婦女創業，在一場商業計畫發表會上，她致詞時提到希望有機會能將美麗的烏克蘭傳統刺繡服飾「維什萬卡」（Vyshyvanka）帶回台灣，1位受益婦女隔天特地查詢她的行程、輾轉前來，將這件「維什萬卡」親手送給她，並感性表示「因為國合會幫助她實現夢想，因此也想替吳靜怡實現一個願望以回報」。

在基輔期間，吳靜怡回憶，真切感受到戰爭，親歷無人機與炸彈轟炸的夜晚，隔日整座城市瀰漫著濃重煙硝味，讓她第一次真實聞到「戰爭的味道」，街頭隨處可見紀念陣亡士兵的「英雄碑」，多是年輕的臉孔，讓人不勝感慨，國合會在當地推動「強化烏克蘭受戰爭影響之兒童、青少年及其家庭心理健康及心理社會支持計畫」，協助孩子們修復長期衝突帶來的心理創傷。

吳靜怡表示，烏克蘭圖斯卡域（Truskavets）市議會代表曾給她一個深深的擁抱，感性地向台灣表達感謝，「國家重建的希望就在這些台灣幫助的孩子身上」，讓她深刻感受到人道援助帶來的溫暖與力量。

國合會表示，吳靜怡的訪談將分為上下兩集播出，分別於2日與16日於國合會YouTube頻道上線。

