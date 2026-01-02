南非僑界元旦升旗 關注駐處遷離議題盼持續對話

快訊

中央社／ 約翰尼斯堡1日專電
南非僑界元旦升旗典禮中，多元背景的年輕世代擔任旗手，參與中華民國國旗升旗儀式，呈現新世代參與公共事務與跨文化交流的活力。中央社
南非僑界今天在豪登省伯諾尼（Benoni）市舉行中華民國115年元旦升旗典禮，現場參與民眾逾300人；僑界關注南非片面要求台灣駐處遷離首都議題，希望雙方持續對話妥善處理，駐南非代表廖文哲也呼籲南非政府以務實、理性態度處理。

南非先前要求台灣駐處遷離首都普勒托利亞（Pretoria）並降等、更名台灣駐處，經濟部一度祭晶片管制。外交部長林佳龍2025年10月表示，已收到南非提出新版雙邊關係協議的交涉請求，外交部12月進一步說明已向南非政府提出今年1月進行協商，對方仍在考慮中。

廖文哲致詞指出，元旦升旗典禮讓海外僑胞有機會表達對中華民國的認同，以及對台灣的情感連結，也展現對自由、民主等普世價值的重視。針對代表處相關議題，他呼籲南非政府以務實、理性態度處理，並尊重長期在南非深耕發展的台灣社群。他表示，代表處將持續以對等方式與南非政府溝通，並向僑界說明相關進展。

主辦單位世界華人工商婦女企管協會南非分會會長金曉昀致詞表示，元旦升旗典禮是海外僑界的重要年度活動，對許多旅居南非的僑胞而言，台灣是心之所繫的家，南非則是落地生根、成家立業的地方，在新年起點舉行升旗典禮，象徵對兩個「家」的祝福，也凝聚僑社向前的力量。

中華民國僑務委員羅應肇致詞時表示，面對國際環境變化與各項挑戰，台灣社會與海外僑胞仍展現沉著與穩定。他指出，僑胞能在海外彼此扶持、處變不驚，是中華民國在逆境中持續前行的重要力量，並呼籲僑界保持團結，給予政府與代表處支持。

身穿國旗裝、頭戴國旗帽的僑胞陳彥宇，是現場獲得最佳服裝造型獎的得獎者之一，他受訪表示，元旦升旗典禮是僑界長期以來的重要傳統，也是僑胞彼此交流、凝聚情感的重要時刻。談及代表處可能遷移的消息，他表示事前並未聽聞，得知後感到相當驚訝，並對南非政府的作法感到失望。

陳彥宇認為，代表處不僅是行政與服務窗口，更是僑界凝聚向心力的核心，期盼台灣政府未來能更加重視對南非的外交溝通與對外宣傳，深化雙方理解。

南非當地民眾Mona Naidoo也在活動中表達看法。她表示，得知相關消息時感到失望，並說：「愛是答案。」她認為，國際關係不應被政治人物之間的對立所主導，而應回到以人民為核心的理解與合作，才能避免衝突、走向和平。

今年的活動除由青少年舞獅表演揭開序幕，為新年帶來熱鬧氣氛與大吉大利的祝福外，也由年輕世代擔任旗手，結合小號進行曲與小提琴現場演奏完成升旗儀式，並安排兒童朗誦對台灣的祝福文。壓軸的電音三太子表演帶動全場氣氛，現場另準備台灣風味餐飲，讓與會者共享美食。

