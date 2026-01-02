舊金山僑界元旦升旗 伍志翔籲團結一心壯大台灣

快訊

中央社／ 舊金山1日專電
駐舊金山辦事處長伍志翔（中）與駐舊金山辦事處人員、多位地方政要及代表、數百名僑胞出席元旦升旗典禮。中央社
駐舊金山辦事處長伍志翔（中）與駐舊金山辦事處人員、多位地方政要及代表、數百名僑胞出席元旦升旗典禮。中央社

舊金山灣區僑界今天舉辦元旦升旗典禮，雖因大雨移師室內，仍有逾600名僑胞參加，展現風雨生信心的韌性。駐舊金山辦事處長伍志翔致詞表示，團結是最強大的力量，無論背景為何，大家團結一心便能壯大台灣。

元旦升旗典禮在金山灣區僑教中心舉行。伍志翔與駐舊金山辦事處人員、多位地方政要及代表、數百名僑胞與會。由於舊金山灣區連日降雨，儀式罕見轉往室內進行。

逾600名與會貴賓及僑胞高唱國歌後，僑團接著以一連串傳統表演慶祝新年。

伍志翔以英文致詞表示，今天僑胞不畏風雨齊聚一堂，展現對台灣的深厚情感與堅定支持，台灣社會重視的民主、自由、人權價值，使大家無論身在何處、背景為何，都能昂首向前。過去一年，台灣在挑戰中變得更加堅強，在科技和經濟領域持續進步。

他呼籲，團結是最強大的力量，「年輕世代扮演著關鍵角色，他們是我們的未來，也是台灣的未來，我們有責任，將我們的文化、價值、對台灣的愛，傳承給下一代。」

伍志翔強調，大家團結一心便能壯大台灣；當台灣變得更強，台灣人同享這份果實。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，風雨生信心，感謝僑胞們持續支持守護台灣。

共軍日前發動「正義使命-2025」環台演習，美國國務院今天敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力。多位僑領受訪表示，將持續連結和深入美國主流社會，擴大台灣在國際的影響力，來爭取更多美國人士對台灣民主自由的支持。

