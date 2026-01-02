比利時僑界元旦升旗 謝志偉感謝僑胞為台灣發聲

比利時台僑舉辦元旦升旗典禮，駐歐盟兼駐比利時代表處也共襄盛舉，在海外一同迎接嶄新的一年。駐歐盟代表謝志偉致詞表示，面對中共持續加大對台灣的威脅，海外僑界長期以來在國際社會為台灣發聲，是守護台灣的重要後盾。

旅比僑團及僑界在旅比華僑中山學校舉辦元旦升旗典禮，留學生及友台人士齊聚一堂，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉夫婦、代表處相關人員，以及僑務委員賴山林與其他榮譽職委員等人也共襄盛舉。

謝志偉於典禮中致詞表示，感謝旅比僑團、僑界及旅比中山僑校長年以來凝聚僑心、守護台灣價值，讓台灣民眾在海外仍能感受到家的溫度。他指出，能在中華民國115年的第一天，與旅比僑胞、僑領及年輕世代一同升旗迎新，別具意義，也象徵著世代傳承與對台灣未來的共同期許。

謝志偉進一步強調，面對中共持續加大對台灣的軍事、政治與認知作戰威脅，台灣民眾與僑界的團結尤顯重要。台灣能夠屹立不搖，關鍵在於民主價值的堅持，以及國內外台灣人彼此守望、相互支持的力量。海外僑界長期以來在國際社會為台灣發聲，更是守護台灣的重要後盾。

謝志偉同時勉勵旅居歐洲及比利時的民眾，在新的一年持續在各自崗位上發光發熱，發揮團結力量，向國際社會清楚傳達台灣堅守自由民主、拒絕威權威脅的共同立場。代表處也將持續深化台灣與歐盟及比利時在政治、經濟、文化及教育等多元領域的交流合作，為台灣拓展更多國際連結。

僑務委員賴山林致詞時指出，旅比僑界多年來在異鄉彼此扶持、團結互助，展現高度向心力，不僅照顧僑胞福祉，也在關鍵時刻以實際行動支持台灣。

他強調，僑界是台灣連結國際社會的重要橋梁，透過持續深化與當地主流社會的交流互動，讓更多國際友人認識台灣、理解台灣，並共同為台灣的國際能見度與正向形象努力。