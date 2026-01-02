快訊

解放軍對台軍演…美首表態！國務院發言人籲停止對台施壓

社會動盪的「心理止血」：如何陪孩子走過恐懼？

新竹湖口9.6度極端低溫！強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

駐荷代表處元旦升旗 超過百人無畏風雨參與

中央社／ 台北2日電
駐荷蘭代表處1日舉辦元旦升旗典禮，超過百名旅荷僑胞及留學生無畏攝氏5度低溫及風雨前往參與並高唱國歌。（駐荷蘭代表處提供）中央社
駐荷蘭代表處1日舉辦元旦升旗典禮，超過百名旅荷僑胞及留學生無畏攝氏5度低溫及風雨前往參與並高唱國歌。（駐荷蘭代表處提供）中央社

荷蘭代表處1日舉辦元旦升旗典禮，超過百名旅荷僑胞及留學生無畏攝氏5度低溫及風雨前往參與並高唱國歌，以台灣人的愛國熱情迎接2026年。

⭐2025總回顧

今年駐荷蘭代表處的升旗典禮，由4位駐處人員的子女擔任榮譽旗手，合力展開2公尺長的大面中華民國國旗，隨著莊嚴高雅的國旗歌緩緩拉升至桿頂，當青天白日滿地紅國旗飄揚在距離台灣9500公里外的荷蘭土地時，在場參與的僑胞感到無比的驕傲及感動。

駐荷蘭代表田中光致詞表示，寒冷天氣更顯台荷人民「風雨生信心」的堅毅韌性，即使面對挑戰仍勇往直前並創造斐然成就；台荷雙邊關係過去一年在政治及經貿方面均有相當好的成果，特別代表政府感謝僑界對政府的支持。

他提到，駐處去年除了辦理兩場行動領務，也與僑界共同舉辦台灣文化日、「造山者」播映、參與阿姆斯特丹同志大遊行及亞洲影展等多場活動，均成功展現台灣軟實力，讓台灣精神持續發光發熱。面對2026年，仍將一本初衷繼續勇往前進，祝福中華民國台灣國運昌隆，民主永存。

荷蘭僑務委員曾仲殷也表示，樂見許多僑界青年積極投入台灣人文精神的傳承，讓台灣文化在荷蘭的影響力持續提升；而於荷台商在促進雙邊貿易與科技交流方面亦扮演重要角色，同時展現台灣人民溫暖、友善且多元的特質；祝願中華民國台灣國運蒸蒸日上，台荷合作密切，友誼長存。

升旗典禮後駐處另舉辦元旦交流茶會及台灣民俗活動，現場備有豆漿、碗粿、肉圓及虱目魚羹等經典台式早餐，並由駐處人員及荷蘭台北學校老師帶來布袋戲操偶、剪紙及書法等文化活動，讓現場20多名小朋友一起互動參與，以濃濃的台灣味凝聚台灣鄉情，氣氛熱鬧溫馨。

荷蘭 中華民國台灣 台灣人

延伸閱讀

彰化鄉鎮市元旦升旗加碼活動 有花可賞、獎品摸彩添樂趣

出席元旦升旗 連江縣長王忠銘：困難一直都在

影／苗栗元旦升旗重回縣府廣場 摸彩大獎這一組2碼尾數太神奇了

抗寒雨展熱情 新北林口元旦升旗吸引2000人參與

相關新聞

陸控星鏈衛星危險逼近太空站 圖解中美太空較量、競飆火箭發射

大陸近日在聯合國安理會阿里亞模式會議指控，美國SpaceX「星鏈」（Starlink）衛星嚴重擠占頻軌資源，還曾兩度危險抵近中國大陸的太空站，還指控「星鏈」被暴恐分子、分離勢力以及電詐集團大量使用，帶來監管和執法難題。

歷史上的今天／1957年南韓前任副總統咸台永訪台

1957年1月2日，當時高齡84歲的南韓前任副總統咸台永偕隨員金申性，當日下午4時許乘民航機在其環球旅行中自香港來台灣，進行7天訪問。咸台永在機場稱，全世界自由人士對匈牙利人民反抗共黨暴政的行為均熱烈響應。咸台永在蘇格蘭訪問期間，曾目睹蘇格蘭大學學生舉行示威遊行，並為援助匈牙利人民捐募款物。

促進性平議題正面討論 媒體扮演重要角色

文化部與台北市報業商業同業公會31日舉辦「114年度性別平權與媒體自律宣導活動」，現場出席與網路線上參加者近百人共襄盛舉...

無聲的感染者／女性愛滋感染人數不減反增 民團募資盼提供支持陪伴

國內愛滋病（HIV）感染族群中，男性高達九成五，女性僅為少數，但近年女性感染者不減反增。財團法人台灣露德協會表示，大眾普...

無聲的感染者／從「不要碰我」到跟女兒同睡一床 她終於走出陰影

「走開，不要碰我，我有病，我生那個病…」今年60歲的暖陽（化名）成為愛滋感染者20年，她在台北車站大喊時，讓社團法人台灣...

無聲的感染者／社會汙名…誤認八大行業、吸毒才感染 女性愛滋難防治

傳統觀念認為愛滋感染者多為男同志，但近年女性感染者人數上升，民間團體針對女性愛滋感染者服務。專家指出，女性愛滋防治比男性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。