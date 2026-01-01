快訊

促進性平議題正面討論 媒體扮演重要角色

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
文化部與台北市報業商業同業公會舉辦「114年度性別平權與媒體自律宣導活動」。台北市報業商業同業公會／提供
文化部與台北市報業商業同業公會31日舉辦「114年度性別平權與媒體自律宣導活動」，現場出席與網路線上參加者近百人共襄盛舉。

⭐2025總回顧

與會來賓包括文化部簡任視察陳文婷、文化部科員黃日暐、台北市報業商業同業公會理事長黃樹德、台北大學法律學系教授郭玲惠、自由時報生活中心召集人吳柏軒、中時時聞網編輯李惠婷、國語日報副總編輯黃聰俊、社團法人台灣防暴聯盟秘書長廖書雯、老人福利推動聯盟秘書長張淑卿、中時新聞網副總編輯戴志揚、勵馨基金會副執行長王淑芬、iWIN網路內容防護機構副執行長劉昱均。

黃樹德致詞表示，媒體在報導性別議題時，須有尊重不同族群與個體的觀念，應避免使用歧視性用語，達成消除刻板印象目的，為社會做出貢獻，並推動改變社會力量。

郭玲惠指出，性別平權與媒體再現的法律紅線，關鍵在於「足之識別被害人身分之資訊」的辨識及用詞拿捏，且媒體也要擁有足夠性平意識與法律概念，成為監督社會的正面力量。

針對媒體自律與性別議題的平衡，吳柏軒表示，做相關報導會直接聯絡事件當事人，並讓他參與整個編採過程，以此降低雙方資訊落差，而網路媒體有成立台灣新聞自律聯盟互相約束，讓大眾維持對媒體的信任度。

李惠婷則談到標題可以用差異化方式呈現，但須多從正面角度讓焦點回歸到事件本身；黃聰俊最後提到，因主要客群是兒少，若要談論議題，會使用較客觀跟中立的用詞，並以教育為目的的角度作切入。

廖書雯從國際性別平權趨勢談到性別暴力防治的觀念，並提到媒體可以從翻轉敘事著手，達到教育並改變公眾的目的，超高齡社會議題這幾年愈來愈受關注；張淑卿提到，媒體除使用中性文字外，可聚焦系統性問題，探討背後社會結構與政策需求，促進建設性討論。

戴志揚則表示，同性、同婚議題需採「尊重與平等、客觀非歧視、避免污名化」新聞處理原則來呈現；王淑芬提到，隱私權與知情權拉鋸主要受法規限制、媒體自律過度、政府標準不一影響，鑑於以上原因，近期衛福部推出媒體報導指引，盼能從中取得平衡；關於兒少創作者的風險保護，劉昱均指出，創作者很常碰到斷章取義、法律與心理傷害時間差等問題，媒體可從兒童最佳利益、避免二次擴散、不因「已公開」而降低對兒少的保護這三原則作為報導方向。

文化部 台北大學 法律

