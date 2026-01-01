愛情萬歲修復版亞洲首映 大安森林公園千人齊聚跨年

導演蔡明亮代表作「愛情萬歲」4K修復版，昨晚在台北大安森林公園舉行亞洲首映，蔡明亮與主要演員楊貴媚、李康生均出席，陪同近千位民眾觀影，「邊哭邊跨年」。

現場雖然細雨綿綿，一度下起大雨，卻未減群眾熱情，全場觀眾撐雨傘、穿雨衣觀賞這部獲得威尼斯影展金獅獎的傑作。

蔡明亮於映後上台致詞表示，這幾年開始有片商向他詢問「愛情萬歲」重上院線的事，他拒絕了對方的好意，希望將這個機會留給每年的此時，「這是我們的承諾，希望每年的這個時刻都可以跟大家聚在一起，來一個很大的擁抱，一起哭，但要笑著離開」。

楊貴媚表示，她去年就來參加這項活動，去年跨年是晴天，今年是雨天，去年她是笑著看，今年則是哭著看，因為中途怕有觀眾因雨離席，她偷偷回頭看，卻發現大家都在，讓她非常感動，「很開心看到大家這裡相聚，明年我們還要再來」。

主辦單位國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁致詞表示，感謝蔡明亮拍出台北人無以名狀的寂寞難耐，他在影片中看見31年前的這裡像一片廢墟，31年後楊貴媚把這裡哭成一片森林，而這項特別的活動，在曇花一現的煙火及藝人打歌之外，提供不一樣的跨年情懷。

活動主持人UG介紹，這項活動源於2023年底網友李思翰發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」向「愛情萬歲」致敬，當時約有150位網友響應，引起國家電影及視聽文化中心注意，並於隔年擴大舉辦，今年更持續辦理。

特別的是，這次是「愛情萬歲」4K修復之後首度在台灣放映，許多畫面看得更清楚，蔡明亮特別提到最後一幕楊貴媚身後坐著一位老人，「那是李康生的爸爸」；楊貴媚則提到睡覺的一幕，她的胸前有個影子，原來是錄音師為了收她的呼吸聲，將麥克風靠得很近。