無聲的感染者／從「不要碰我」到跟女兒同睡一床 她終於走出陰影

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
60歲的暖陽（化名）成為愛滋感染者20年，經過數年陪伴相處，最近台灣露德協會社工多年陪伴，終於走出身為感染者的陰影。圖／台灣露德協會提供
60歲的暖陽（化名）成為愛滋感染者20年，經過數年陪伴相處，最近台灣露德協會社工多年陪伴，終於走出身為感染者的陰影。圖／台灣露德協會提供

「走開，不要碰我，我有病，我生那個病…」今年60歲的暖陽（化名）成為愛滋感染者20年，她在台北車站大喊時，讓社團法人台灣露德協會社工張雅玲愣住，沒想到她感染多年卻對愛滋知識仍有許多不了解。經過數年陪伴相處，最近暖陽敞開心房鬆動緊繃的情緒，出門願意跟女兒同睡一張床，終於走出身為感染者的陰影。

暖陽早年因朋友接觸毒品，共用針頭感染愛滋病，一直服藥治療，她的先生同為愛滋藥癮感染者，但多年前已過世。兩人的孩子都知曉父母狀況，暖陽的原生家庭也給予她很大支持。但暖陽意志消沉，治療過程中一度停藥，在醫師勸說下，遵守規則並逐步建立治療及求生意志，但始終對自己感染愛滋覺得自卑。

張雅玲回憶，某次聚會活動，暖陽在台北車站迷路，前往尋找她後，自然地勾住她的手，卻被狠狠甩掉並大喊「我有那個病。」

暖陽一直擔心自己的疾病會影響周邊的家人，長年獨居，連全家出遊都擔心，一旦發生車禍，她的血液噴濺會害到家人，也不敢讓身邊朋友知曉。張雅玲說，在與暖陽接觸的數年期間，不斷向暖陽說明，親吻、擁抱等都不會讓別人感染。

經過張雅玲好一段時間的努力，她終於向朋友說出自己的狀況，也有朋友對她投注異樣眼光，但理解她的朋友則選擇站在她身邊陪伴。最近暖陽分享，生日時女兒帶她出門吃大餐，並睡在同一張床上。現在的她熱愛爬山，結交志同道合山友，更考上機車駕照，也常常參與協會聚會，她感謝大家願意聽她說話，有了一群能說心事的好姊妹。

愛滋病 毒品

