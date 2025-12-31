無聲的感染者／社會汙名…誤認八大行業、吸毒才感染 女性愛滋難防治

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣露德協會推出愛滋女性感染者陪伴計畫，傳統觀念認為愛滋感染者多為男同志，專家指出，女性愛滋防治比男性更難，除了症狀表徵不同，也受社會風氣影響，導致女性即使懷疑愛滋感染也不願接受檢查，可能延誤就醫。圖／財團法人台灣露德協會提供
傳統觀念認為愛滋感染者多為男同志，但近年女性感染者人數上升，民間團體針對女性愛滋感染者服務。專家指出，女性愛滋防治比男性更難，除了症狀表徵不同，也因為社會風氣認為，女性從事八大行業、性生活混亂才會得到愛滋病，導致女性延誤就醫，即使懷疑愛滋感染也不願接受檢查，通常延後到懷孕產檢時才被揪出感染。

⭐2025總回顧

中華民國愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧說，即使政府與民團不斷宣導，目前多數民眾仍認為性濫交者、同志族群才要擔心愛滋感染，民眾雖可接受女性應關心自我健康，懷疑感染愛滋時應接受檢查，與伴侶發生係關係時盡量使用保險套，但實務上卻鮮少被認真對待，未在生活中落實相關疾病防治措施。

主要是社會風險對女性感染者不夠友善。林宜慧表示，感染愛滋後只要就醫、用藥，疾病可獲得控制，但多數民眾認為女性感染者一定是性工作者、施用毒品者、濫交者等，導致少有女性愛滋感染者願意出面分享個人經驗，女性疑似感染者難以獲得同儕力量支持，難以形成正向循環，彼此鼓勵就醫、檢查，疑似感染者只能自我揣測，低調尋找協助。

林宜慧分享，愛滋權促會曾接到一位女性民眾致電諮詢，因男友在外與多位女性友人交往，且有性行為，擔心感染性病，而尋求專家意見，想知道是否應做檢查。深入交流後才發現，這位求助女性為護理系學生，理應知道男友為多重性伴侶的愛滋感染風險，但她對接受愛滋檢查仍有疑慮，表示仍有可能「不會是自己。」

現在許多民眾遇到無法向他人啟齒的疑問，「先問人工智慧（AI）」。林宜慧表示，女性愛滋疑似感染者，比起男性更不容易與人分享，若詢問AI，提供資訊不見得適合國內情況，例如篩檢地點等技術性資訊等，恐有誤導疑慮。建議諮詢專業人士，醫師也應該在發現病人感染其他性病，如淋病、菜花時，一併檢查是否罹患同為性交傳染的愛滋病，盡可能及早發現。

