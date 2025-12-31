無聲的感染者／女性愛滋感染人數不減反增 民團募資盼提供支持陪伴

國內愛滋病（HIV）感染族群中，男性高達九成五，女性僅為少數，但近年女性感染者不減反增。財團法人台灣露德協會表示，大眾普遍存在「愛滋與女性無關」的迷思，被感染女性常因資源匱乏與社會深層汙名，淪為被遺忘的隱形族群。協會為陪伴感染者，推動募資計畫，但僅募得兩成經費。

疾管署統計，二○二○年女性愛滋通報個案卅四人、男性一三五三人；二○二一年女性卅八人、男性一二○六人；二○二二年女性四十二人、男性一○二七人；二○二三年女性卅五人、男性九○四人；二○二四年女性四八人、男性九五二人；今年截至十一月，女性四八人、男性七八四人。男性感染比率下降，女性卻呈增加趨勢。

由於女性感染愛滋人數占比低，導致政府、醫療及社會資源長期高度聚焦於男性。台灣露德協會今年推動「朝露養花｜讓每一朵『嬡』再次綻放」募資計畫，為女性愛滋感染者提供支持與陪伴，但勸募狀況不佳，僅募得兩成經費。協會表示將以募得經費縮小規模服務，仍會繼續推廣女性愛滋防治相關事務。

台灣露德協會協會品牌經理阿武表示，女性愛滋感染者的感染途徑與男性不同，約九成來自丈夫或固定性伴侶，相較於男同志族群較具備定期篩檢的防範意識，女性感染者往往在婚後維持單一性伴侶，多數在不自覺中被丈夫或親密伴侶傳染，對於疾病沒有戒心，且多在產檢或重病時才驚覺染病，得知染病時，經常更難接受且相當壓抑情緒。

阿武說，協會今年十月十五日展開目標三百萬元的勸募計畫，計畫運用經費於每月定期舉辦團體聚會，每年舉辦兩天一夜的培力營，讓來自全台各地的感染者們暫時卸下「賢妻良母」重擔，在彼此相同的生命經驗中獲得支持。這些聚會對她們而言如同「充電站」，讓她們在日常生活無法傾訴的壓抑中，找到一個可以放聲大哭、彼此傾聽的安全空間，並在充電後重新回到日常生活。

不過，勸募至年底僅約募得逾六十六萬元，僅達二成。阿武表示，協會一直都有不一樣的專案，這次專案時間較短，預期勸募不理想，但仍將運用有限經費，完成陪伴服務，只是活動內容規模縮小，希望一次次活動給予感染者支持，也持續讓外界了解女性感染者的難處，讓大家重視。

目前服務七十九位女性，目標二○二六年將服務人數擴展至一○○位。目前愛滋治療藥物進步、感染者壽命與常人無異，協助這群女性感染者打破心魔、找回身心平衡。