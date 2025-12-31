快訊

觀察共軍軍演 李文忠：採購戰車自走砲 已不符未來戰爭需求

中共稱俯瞰台北101 揭密解放軍「雙尾蠍無人機」是何方神聖

畢書盡自責唱歌忘詞 直呼「出門前老婆才提醒過」

聽新聞
0:00 / 0:00

無聲的感染者／女性愛滋感染人數不減反增 民團募資盼提供支持陪伴

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
女性感染愛滋占比低，導致政府、醫療及社會資源長期聚焦於男性。台灣露德協會推動「朝露養花｜讓每一朵『嬡』再次綻放」募資計畫，為女性愛滋感染者提供支持與陪伴，但勸募狀況不佳。圖／財團法人台灣露德協會提供
女性感染愛滋占比低，導致政府、醫療及社會資源長期聚焦於男性。台灣露德協會推動「朝露養花｜讓每一朵『嬡』再次綻放」募資計畫，為女性愛滋感染者提供支持與陪伴，但勸募狀況不佳。圖／財團法人台灣露德協會提供

國內愛滋病（HIV）感染族群中，男性高達九成五，女性僅為少數，但近年女性感染者不減反增。財團法人台灣露德協會表示，大眾普遍存在「愛滋與女性無關」的迷思，被感染女性常因資源匱乏與社會深層汙名，淪為被遺忘的隱形族群。協會為陪伴感染者，推動募資計畫，但僅募得兩成經費。

⭐2025總回顧

疾管署統計，二○二○年女性愛滋通報個案卅四人、男性一三五三人；二○二一年女性卅八人、男性一二○六人；二○二二年女性四十二人、男性一○二七人；二○二三年女性卅五人、男性九○四人；二○二四年女性四八人、男性九五二人；今年截至十一月，女性四八人、男性七八四人。男性感染比率下降，女性卻呈增加趨勢。 

由於女性感染愛滋人數占比低，導致政府、醫療及社會資源長期高度聚焦於男性。台灣露德協會今年推動「朝露養花｜讓每一朵『嬡』再次綻放」募資計畫，為女性愛滋感染者提供支持與陪伴，但勸募狀況不佳，僅募得兩成經費。協會表示將以募得經費縮小規模服務，仍會繼續推廣女性愛滋防治相關事務。

台灣露德協會協會品牌經理阿武表示，女性愛滋感染者的感染途徑與男性不同，約九成來自丈夫或固定性伴侶，相較於男同志族群較具備定期篩檢的防範意識，女性感染者往往在婚後維持單一性伴侶，多數在不自覺中被丈夫或親密伴侶傳染，對於疾病沒有戒心，且多在產檢或重病時才驚覺染病，得知染病時，經常更難接受且相當壓抑情緒。

阿武說，協會今年十月十五日展開目標三百萬元的勸募計畫，計畫運用經費於每月定期舉辦團體聚會，每年舉辦兩天一夜的培力營，讓來自全台各地的感染者們暫時卸下「賢妻良母」重擔，在彼此相同的生命經驗中獲得支持。這些聚會對她們而言如同「充電站」，讓她們在日常生活無法傾訴的壓抑中，找到一個可以放聲大哭、彼此傾聽的安全空間，並在充電後重新回到日常生活。

不過，勸募至年底僅約募得逾六十六萬元，僅達二成。阿武表示，協會一直都有不一樣的專案，這次專案時間較短，預期勸募不理想，但仍將運用有限經費，完成陪伴服務，只是活動內容規模縮小，希望一次次活動給予感染者支持，也持續讓外界了解女性感染者的難處，讓大家重視。

目前服務七十九位女性，目標二○二六年將服務人數擴展至一○○位。目前愛滋治療藥物進步、感染者壽命與常人無異，協助這群女性感染者打破心魔、找回身心平衡。

疾管署發言人林明誠表示，目前落實孕婦全面篩檢愛滋，攔截多起帶原個案並阻斷母子垂直感染，將持續加強與婦產科醫師溝通，呼籲醫師對於反覆治療未果的個案提高警覺，建議增加篩檢項目，針對有需要的案例預防性投藥（PrEP），讓體內維持一定濃度抵抗病毒，更需加強校園與社會教育，從根源降低感染可能。

台灣露德協會為陪伴女性愛滋感染者，推動募資計畫。協會表示，大眾普遍存在「愛滋與女性無關」的迷思，被感染女性因資源匱乏與社會深層汙名，淪為被遺忘的隱形族群。圖／財團法人台灣露德協會提供
台灣露德協會為陪伴女性愛滋感染者，推動募資計畫。協會表示，大眾普遍存在「愛滋與女性無關」的迷思，被感染女性因資源匱乏與社會深層汙名，淪為被遺忘的隱形族群。圖／財團法人台灣露德協會提供
台灣露德協會今年推動「朝露養花｜讓每一朵『嬡』再次綻放」募資計畫，為女性愛滋感染者提供支持與陪伴，但勸募狀況不佳，協會表示將以募得經費縮小規模服務，繼續推廣女性愛滋防治相關事務。圖／財團法人台灣露德協會提供
台灣露德協會今年推動「朝露養花｜讓每一朵『嬡』再次綻放」募資計畫，為女性愛滋感染者提供支持與陪伴，但勸募狀況不佳，協會表示將以募得經費縮小規模服務，繼續推廣女性愛滋防治相關事務。圖／財團法人台灣露德協會提供

愛滋病 性愛 篩檢 婦產科醫

延伸閱讀

北捷傷者是愛滋感染者 石崇良：接獲21通諮詢電話 僅個位數轉介投藥

獨／隨機殺人傷者為愛滋感染者 衛福部14時30分說明 後續傷者恐有風險

國光生技、安特羅同獲防疫金獎 2025十大疫苗新聞入列

公費肺鏈疫苗將由20及21價取代將於月底公布上路時間、適用對象

相關新聞

無聲的感染者／女性愛滋感染人數不減反增 民團募資盼提供支持陪伴

國內愛滋病（HIV）感染族群中，男性高達九成五，女性僅為少數，但近年女性感染者不減反增。財團法人台灣露德協會表示，大眾普...

無聲的感染者／從「不要碰我」到跟女兒同睡一床 她終於走出陰影

「走開，不要碰我，我有病，我生那個病…」今年60歲的暖陽（化名）成為愛滋感染者20年，她在台北車站大喊時，讓社團法人台灣...

無聲的感染者／社會汙名…誤認八大行業、吸毒才感染 女性愛滋難防治

傳統觀念認為愛滋感染者多為男同志，但近年女性感染者人數上升，民間團體針對女性愛滋感染者服務。專家指出，女性愛滋防治比男性...

只要和平、不要戰爭

針對近日解放軍圍台軍演，國民黨主席鄭麗文在媒體受訪時指出，賴清德總統不斷挑釁中共、踩紅線，毫無想要締造兩岸和平之意，因為兩岸越是對立且兵凶戰危，越有利他去販賣「芒果乾」（即亡國感）來動員選票，只因賴清

長榮海運獲利亮眼 年終獎金平均10個月

．2025年全球海運市場變化多端，長榮海運（2603）逆勢前三季每股盈餘（EPS）27.74元，成為國內航運業獲利最好的公司，年終有望遙遙領先陽明及萬海，長榮海運今天入袋年終獎金再度讓業界羨慕，平均落在10個月區間。

高中以下導師費3000增至4000元 鐘點費提高20％

教學現場長期反映，師資荒的根本原因之一便是待遇不足，國中小導師3000元的職務加給已13年未調升，高中也有8年未調整。對此，教育部今日召開記者會，宣布導師加給將由3000元調高到4000元，另外30年來僅調升一至兩次的教師鐘點費全面調增20％，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調升至505元。所有調增追溯自2025年9月1日起生效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。