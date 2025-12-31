針對近日解放軍圍台軍演，國民黨主席鄭麗文在媒體受訪時指出，賴清德總統不斷挑釁中共、踩紅線，毫無想要締造兩岸和平之意，因為兩岸越是對立且兵凶戰危，越有利他去販賣「芒果乾」（即亡國感）來動員選票，只因賴清德總統沒有任何政績跟解決問題能力，只有透過恐懼來政治動員。並表示「他已經把自己的路走絕了，沒有回頭的可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人」。

日前，鄭麗文在東吳大學演講時，直言「我是中國人」，並強調從出生到現在，所看的、所寫的是中國字，講的是中國話，拿筷子吃飯吃的是中國食物，家裡拜的神主牌是中國幾千年的傳統，去廟裡拜拜的都是中國神，這些都在生活細節中，「講『我是中國人』就要背負著一個不知道哪裡來的原罪，這是過去30年來民進黨所惡意操作出來的，這應該是一個自然而然的文化歷史認同，而不該被民進黨妖魔化。」此前，鄭麗文也表示，民進黨長年的政治論述跟各方面都是主張台獨，甚至透過課綱修改，「就是希望去中國化，也得到了一定的成效」，但她認為台灣跟中國不應該是對立跟仇恨，不管是法律上、政治上、文化上、歷史上都是如此。同時，鄭麗文也呼籲賴清德接受九二共識、下架台獨黨綱。

台北市多元化計程車產業工會理事譚傳紹表示，賴清德總統上任至今，先是鬥爭政敵、剷除異己、發動大罷免、提出「兩岸互不隸屬」挑釁中共、阻撓兩岸交流，近日更說中共由於「實力不到」所以不敢侵犯台灣，結果解放軍立刻圍台實彈軍演且一舉進入12海浬、甚至只距離台灣本島5海浬，把台灣圍得水洩不通、逼得台灣取消一堆民航飛機架次，也未見美日等國官方發言關切，美國總統川普更表示自己不擔心，猶如置身事外。而賴清德總統近期一系列的舉措，也令人費解。

首先，賴清德投書《華盛頓郵報》，承諾台灣將提出一筆新台幣1.25兆元的國防特別預算案，涵蓋精準火砲、遠程精準打擊飛彈等7類新的對美重大軍購，號稱要強化不對稱作戰能力，展示自我防衛的決心，以因應中共企圖在2027年完成武統台灣，並預估可創造超過4000億產值、9萬名以上的工作機會，讓產業能升級轉型。賴清德這是要將台灣當成火藥庫、把軍火產業變成生意來做、取代台積電、創造就業機會？

其次，立法院三讀通過了「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」，行政院卻不編列預算給軍人加薪及提高警消退休金替代率；立法院三讀通過了《財政收支劃分法》，行政院卻不副署致使法律無法施行；立法院三讀通過了攸關停砍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正條文，行政院卻聲請釋憲、暫停處分。行政院處處凌駕於立法院之上，賴清德卻處處為行政院護航並表示若立法院無法如期審查中央政府總預算，則沒有資格談憲政。試問，這立法院還是不是2300萬台灣人選出的立法院？2300萬台灣人的民意被賴清德及行政院踐踏在地上磨擦，這究竟是誰沒資格談憲政？

再者，立法院三讀通過《憲法訴訟法》修正案，規定參與評議之大法官不得低於10席，至少9席大法官同意違憲宣告時，始得作成違憲判決。然而，修正案通過後，賴清德竟直接批示修正案宜聲請憲法法庭裁判，憲法法庭更於近日在大法官不足額的情況下強行違法召開、宣判本次《憲法訴訟法》修正案之立法程序有明顯重大瑕疵，全部違憲，應即失效。賴清德再次無視2300萬台灣人的民意，將其意志凌駕於立法院之上，只要不是民進黨主導與通過的法案就要阻撓，這與獨裁何異？

眾所周知，台軍實力早就不如解放軍，美國也長期把對台軍售只當成一門生意來做、只賣各種非先進武器給台灣。那既然台灣處處屈居弱勢，賴清德為何要不斷挑釁中共動武呢？綜觀賴清德上任一年多來，不僅毫無政績，更持續透過「激進版抗中保台」來製造恐懼、濫用司法、塑造各種朝野對立、增加對美軍購、讓台積電赴美，造成台灣徹底空轉、透支台灣未來、百姓沒獲得任何利益、更面臨戰爭爆發，好好的台灣為什麼會變成這樣？難道我們2300萬台灣人就活該倒霉嗎？這次解放軍實彈軍演只距離台灣本島5海浬，下次是不是就直接登陸了？台灣歷經明朝鄭成功、清朝、日本、國民黨、民進黨統治，難道真如賴清德所說2027年、已進入倒數時刻了嗎？台灣百姓要的很簡單，就是「只要和平、不要戰爭」，盼賴總統懸崖勒馬。(廣告)