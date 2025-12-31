「蔣中正日記」著作財產權屆滿 國史館：1月1日起免費線上閱覽及下載

快訊

中央社／ 台北31日電

國史館今天說，「蔣中正日記」自2026年1月1日起免費線上閱覽及下載，「蔣經國日記」影像圖檔因著作權尚在保護期間，仍須到國史館台北閱覽室閱覽抄錄。

國史館今天發布新聞稿指出，因應「蔣中正日記」著作財產權於2026年1月1日屆滿，秉持開放、透明與專業原則，並讓館藏史料能在教育、研究等領域產生更大公共效益，自2026年1月1日起，完成整編數位化「蔣中正日記」影像圖檔，可於國史館檔案史料文物查詢系統免費線上閱覽及下載。

國史館表示，公開的第8批兩蔣日記數位檔，記錄蔣中正日記中的戰後台灣（1946-1948），其中包括二二八事件，蔣中正在日記中稱之為「台灣事變」或「台灣暴動」，蔣中正對行政長官陳儀的處理方式極為不滿，指責其「不事先預防又不實報，及至事態燎原乃始求援」，並下令「派海陸軍赴台增援兵力」。

蔣經國日記則記錄冷戰下的台灣（1952-1954年），包括，1954年9月3日記載「金門發生砲戰」，「匪軍已經開始向金門攻擊」（9月6日），「五日子夜，匪偵察機一架飛至台北上空照相，我方以高射砲射擊之，此為匪機第一次進入我台灣之上空」（9月7日）。台海局勢驟然緊張，蔣經國在日記中稱為「中美安全公約」的中美共同防禦條約協商進程也隨之展開。

國史館表示，蔣經國向來崇尚儉樸，反對奢靡飲食，但也有一個難以割捨的小愛好「汽水」，他的日記曾記述「近來喜飲『黑松』牌汽水，每日要飲兩瓶」；「出外遊覽之時，父親（蔣中正）每飲可口可樂汽水時，自己飲了一半後，將其餘一半留給我喝，如此體貼終身難忘。」

蔣中正 國史館 蔣經國

