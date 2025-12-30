聽新聞
人生列車到終站 2025與我們告別的身影

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
教宗方濟各任內推動教會改革，讓傳統的羅馬天主教會更具包容性。法新社
教宗方濟各任內推動教會改革，讓傳統的羅馬天主教會更具包容性。法新社

人生如列車，駛向不同終點。有人離座後被遺忘，有人下車後仍受懷想與追念。聯合報自2008年起，在歲末回顧這一年下車的知名旅客，追憶他們的人世遊蹤，讓仍在車上的我們，撫今追昔，思索人生。

⭐2025總回顧

88歲 教宗方濟各  善用社群跟年輕世代溝通

．梵蒂岡首位出身拉丁美洲的教宗，方濟各展現驚人包容力。他選擇「方濟各」作為名號，象徵對貧窮、和平與自然的重視。他在任內推動教會改革，讓傳統的羅馬天主教會更具包容性，卻仍受到傳統派歡迎。

他活躍於國際舞台，是首位在美國國會發言教宗。他生活簡樸，拒絕入住宗座宮，也拒絕乘坐教宗專用轎車，堅持與其他樞機主教共乘公共巴士。他也善於用社群平台跟年輕世代溝通。

物理學家<a href='/search/tagging/2/楊振寧' rel='楊振寧' data-rel='/2/148241' class='tag'><strong>楊振寧</strong></a>1956年獲得諾貝爾物理學獎，成為最早獲得諾貝爾獎的華人。本報資料照片
物理學家楊振寧1956年獲得諾貝爾物理學獎,成為最早獲得諾貝爾獎的華人。本報資料照片

103歲 楊振寧  最早獲諾獎華人

．物理學家楊振寧與李政道合作提出弱相互作用中宇稱不守恒的革命性思想，一九五六年獲得諾貝爾物理學獎，成為最早獲得諾貝爾獎的華人。他多年後認為，自己最大的貢獻是幫助中國人克服了覺得自己不如人的心理。

而他與美國物理學家米爾斯提出的「楊–米爾斯規範場論」，奠定了粒子物理標準模型的基礎，也被認為是現代物理學的基石。學術成就之外，楊振寧八十二歲時迎娶廿八歲妻子翁帆的忘年之戀，轟動一時。

史學大家<a href='/search/tagging/2/許倬雲' rel='許倬雲' data-rel='/2/231157' class='tag'><strong>許倬雲</strong></a>，其學術生涯以深刻洞察中國古代歷史聞名。本報資料照片
史學大家許倬雲，其學術生涯以深刻洞察中國古代歷史聞名。本報資料照片

95歲 許倬雲 一代史學巨擘、中研院院士

．史學家許倬雲天生殘疾，身體的殘缺卻讓他的視野更寬廣。他以社會科學的方式研究歷史，以世界史的眼光探討中國古代史，提出「中國文化圈」的概念，強調文化的交流與融合。

許自六◯年代起引入社會科學治史新方法，是推動台灣史研究的先驅之一。在八◯年代台灣政治社會轉型過程中，許常就重大議題提供建言。

詩人<a href='/search/tagging/2/鄭愁予' rel='鄭愁予' data-rel='/2/238448' class='tag'><strong>鄭愁予</strong></a>的詩句「我不是歸人，是個過客」，寫下遊子情懷。本報資料照片
詩人鄭愁予的詩句「我不是歸人，是個過客」，寫下遊子情懷。本報資料照片

97歲 鄭愁予 詩人

．「我達達的馬蹄是美麗的錯誤／我不是歸人，是個過客。」憑一首「錯誤」，詩人鄭愁予撫慰了離亂時代的遊子，讓無數讀者的青春歲月成為現代詩的過客。鄭愁予十六歲便自費出版詩集，一九九五年國立編譯館高中國文教科書首度收入「錯誤」，成為台灣學子共同的記憶。

英國動物學家<a href='/search/tagging/2/珍古德' rel='珍古德' data-rel='/2/122429' class='tag'><strong>珍古德</strong></a>和黑猩猩牽手的照片，象徵人類與動物的界線已被打破。美聯社
英國動物學家珍古德和黑猩猩牽手的照片，象徵人類與動物的界線已被打破。美聯社

91歲 珍古德  英國動物學家、黑猩猩之母

．英國動物學家珍古德和黑猩猩牽手的照片，是上世紀最美的風景之一，象徵人類與動物的界線被打破。她花廿六年時間研究黑猩猩，破除人類才會利用工具的迷思，是廿世紀最偉大學術成就之一—人類不是宇宙的主宰。

雖被稱為「黑猩猩之母」，珍古德並不以英雄自居，認為「我們不需要完美的環保英雄，只需要數以百萬計願意嘗試改變的人」。

她創立了國際珍古德協會，推動全球野生動物保育和環境教育。珍古德辭世前一周剛在紐約接受訪問，兩天後還有一場演講，工作到生命最後一刻。

排灣族醫師<a href='/search/tagging/2/徐超斌' rel='徐超斌' data-rel='/2/241892' class='tag'><strong>徐超斌</strong></a>2002年棄高薪返台東達仁鄉服務至今，歷經中風、罹癌仍長年獨力看診，被稱為「超人醫師」。本報資料照片
排灣族醫師徐超斌2002年棄高薪返台東達仁鄉服務至今，歷經中風、罹癌仍長年獨力看診，被稱為「超人醫師」。本報資料照片

58歲 徐超斌  超人醫師

．以白袍為披風，如超人般抵達台東需要醫療的每一處角落，排灣族醫師徐超斌被譽為「超人醫師」。他七歲看著部落長輩來不及送到醫院便離世，從此立志從醫。畢業回到故鄉，一個人照顧四千多名鄉民，每天在蜿蜒的山區道路上奔波，為此積勞成疾、罹癌中風。他發現從台東到屏東枋寮，長達一一八公里的南迴公路上沒有一家醫院，又立志籌建南迴醫院，成立基金會奔波募款，「南迴診所」二◯二三年開業，為偏鄉居民完善醫療服務。

醫師作家陳耀昌在醫學與人文領域都是重要人物。圖／南市府提供
醫師作家陳耀昌在醫學與人文領域都是重要人物。圖／南市府提供

76歲 陳耀昌 骨髓移植教父、台灣史小說家

．醫師作家陳耀昌既是知名血液腫瘤權威，也是台灣重要的歷史小說家、還曾任國大代表。一九八三年完成台灣首例自體骨髓移植手術，被譽為「台灣骨髓移植教父」。陳耀昌小說「傀儡花」以羅妹號事件為背景，描述排灣族與清帝國、美國折衝，拿下台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎，更被改編為影集「斯卡羅」。

作家、評論家南方朔形容自己是「漂流型知識分子」。本報資料照片
作家、評論家南方朔形容自己是「漂流型知識分子」。本報資料照片

78歲 南方朔 評論家、新新聞創辦人

．作家、評論家南方朔年輕時參與街頭運動、創辦新新聞雜誌，中年後走回書房，半生奉獻給閱讀和寫作。他形容自己是「漂流型知識分子、最用功的民間學者」，認為記者和評論者要比其他行業更用功，才能領導時代。他的專欄消化原文書上知識，用於各種進步理論，影響了一九九◯年代求知若渴的年輕人。

張俊雄是台灣首任民進黨籍的行政院長，上任後宣布核四停建，震撼政壇。本報資料照片
張俊雄是台灣首任民進黨籍的行政院長，上任後宣布核四停建，震撼政壇。本報資料照片

87歲 張俊雄 民進黨建黨十人小組

．張俊雄因在美麗島事件中替高俊明牧師辯護步入政壇，成為民進黨建黨十人小組之一。也是台灣首任民進黨籍行政院長，上任後宣布核四停建，說出「沒有核四，台灣不缺電」的名言，震撼政壇，此一決定如今看來依然勇氣十足。

說起話來像演布袋戲，張俊雄的性格就跟他的聲腔一樣，在政治人物中顯得獨樹一格。參選高雄市長時因「雙人枕頭」風波落敗，形象重傷，讓本是「律師世代」帶頭大哥的他，只能成為後輩陳水扁的抬轎者。卸任公職後，篤信基督的他，到各監所教化受刑人與死刑犯。

喬治·亞曼尼被公認為義大利最成功的設計師。美聯社
喬治·亞曼尼被公認為義大利最成功的設計師。美聯社

91歲 喬治·亞曼尼 義大利時尚之王

．喬治·亞曼尼被公認為義大利最成功的設計師，也是香奈兒之後，第二位為人們穿衣方式帶來重大變革的設計師。他重新定義了西裝—讓男性更具柔性美感，讓女性在職場中感到力量與自信。亞曼尼被譽為世界上首位「後現代服裝設計師」，也是讓「時尚變藝術」的關鍵人物。

台大教授蔡璧名將抗癌之路化為人生智慧，寫出「正是時候讀莊子」等暢銷書。圖／蔡璧名提供
台大教授蔡璧名將抗癌之路化為人生智慧，寫出「正是時候讀莊子」等暢銷書。圖／蔡璧名提供

60歲 蔡璧名 莊子跨時空忘年交

．曾走過死亡幽谷，台大教授蔡璧名將抗癌路化為人生智慧，與疾病共處讓她更了解研究多年的莊子，寫出「正是時候讀莊子」等暢銷書，被譽為「莊子跨越時空的忘年交」，蔡以現代語言詮釋「莊子」，讓傳統經典成為安頓身心的修鍊之書。

「香港四大才子」蔡瀾是作家、電影製片、也是香港最著名的美食評論家。本報資料照片
「香港四大才子」蔡瀾是作家、電影製片、也是香港最著名的美食評論家。本報資料照片

83歲 蔡瀾 作家、香港四大才子之一

．與金庸、倪匡、黃霑並列為香港四大才子，蔡瀾是最後一位離世者，象徵了香港文人時代的結束。他是作家、電影製片、也是香港最著名的美食評論家，是推動成龍與港產動作片走向國際的幕後功臣。

<a href='/search/tagging/2/大S' rel='大S' data-rel='/2/102207' class='tag'><strong>大S</strong></a>徐熙媛驟逝，令人遺憾與不捨。圖/取材自IＧ
大S徐熙媛驟逝，令人遺憾與不捨。圖/取材自IＧ

48歲 大S 美容大王

．大Ｓ徐熙媛因演出偶像劇流星花園裡堅強倔強的「杉菜」紅遍亞洲，現實人生比偶像劇還精彩；她的敢愛敢恨也比偶像劇女主角更迷人。大Ｓ和妹妹小Ｓ，以坦率犀利的語言風格抓住新世代，她也以「美容大王」躋身暢銷作家。

不管結婚離婚，大Ｓ的私生活都難離觀眾目光，和具俊曄橫跨廿年的夢幻愛情更令人低迴。她的一句名言可為人生寫下註解：「我人生最有規律的部分，就是遵循無常這道理」。

「民歌之父」楊弦開創台灣「以詩入歌」的風潮。圖／楊弦提供
「民歌之父」楊弦開創台灣「以詩入歌」的風潮。圖／楊弦提供

75歲 楊弦 民歌之父

．揹起吉他一撥弦，一個嶄新的音樂時代就從「民歌之父」楊弦手裡誕生。楊弦一九七四年為余光中「鄉愁四韻」譜曲，開創台灣以詩入歌的風潮。隨後在「現代民謠創作演唱會」開啟了台灣的民歌時代。楊弦的作品融合中國傳統音樂與美國民謠、鄉村歌曲，展現台灣多元文化，也挑戰了傳統音樂學院派，引發現代民歌的論戰。

