農業及農食鏈GDP破1.7兆新高 就業人口約200萬

中央社／ 台北30日電

農業部今天公布統計，113年台灣農業及農食鏈生產毛額（GDP）合計新台幣1兆7449億元，創歷年新高；就業人口約200萬人，為3年來高點，平均每6人有1人從事農業及農食鏈工作。

農業部參考國際官方統計規範及台灣國情，依循行政院主計總處國民所得編算原則，彙編「農業及農食鏈」統計，今天發布113年農業及農食鏈統計。

農業部表示，台灣農業及農食鏈統計範圍包含初級農林漁牧業、食品飲料製造業、食品飲料批發業、食品飲料零售業及餐飲業，113年農業及農食鏈生產毛額（GDP）合計1兆7449億元，創歷年新高，占全國生產面GDP6.8%。

若以行業別觀察，餐飲業的占比最大，占GDP2.2%，其次依序為初級農林漁牧業占1.5%、食品飲料零售業占1.4%、食品飲料製造業占1.0%，以及食品飲料批發業占0.8%。

農業部表示，113年農業及農食鏈就業人數約200萬人，為3年來高點，占全國就業人數17.2%，平均每6人就有1人從事農業及農食鏈相關工作。

若依照就業別結構觀察，以餐飲業就業人數83萬人占比最大，其次依序為初級農林漁牧業49萬人、食品飲料零售業39萬人、食品飲料製造業20萬人及食品飲料批發業9萬人。

農業部指出，就業方面，15年來台灣農業及農食鏈增加22.1萬個（12.5%）工作機會，同期間台灣總就業人數成長12.8%，致台灣農業及農食鏈就業人數占全國就業人數比重由98年17.3%下滑至113年17.2%。

農業部表示，近15年來，台灣農業及農食鏈生產毛額呈穩定成長，繼112年突破1.6兆元後，113年再次突破1.7兆元，創歷年新高，較98年增加89.1%，以餐飲業增加1.5倍最多，其次為食品飲料製造業增加1.1倍、食品飲料批發業增加9成2、初級農林漁牧業增加7成3，以及食品飲料零售業增加3成8。

