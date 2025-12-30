公職獸醫師人力短缺 農業部：調增獎金、考試院通過調升地方人員職等
公職獸醫師長期處人力不足，且加上非洲豬瘟、芬普尼雞蛋爆發後，問題更嚴峻。民進黨立委及中華民國獸醫師公會全國聯合會今呼籲農業部正視人力短缺、權責不清的體制困境。農業部防檢署副署長傅學理說，除已調增不開業獎金，計吸引52位獸醫回流，考試院也審議通過會提高地方機關職等。
⭐2025總回顧
民進黨立委郭昱晴、鍾佳濱、吳沛憶及中華民國獸醫師公會全國聯合會今共同開「優化公職獸醫師制度 打造友善動保環境」記者會。郭昱晴表示，各縣市公職獸醫長期人力不足且業務龐雜，需面對防疫、動保及食安等多重挑戰，目前雖有不開業獎金，但薪資與民間仍有巨大落差，導致人才流失到民間動物醫院，呼籲應仿效屏東縣建立完整分工制度，改善薪資與升遷誘因。
鍾佳濱表示，公職獸醫負責經濟動物防疫，與一般醫療不同且更辛勞。他以屏東為例，推動防疫與動保業務分流，減少一人多職，並籲提升基層職等及不開業獎金留才。
吳沛憶說，中央與地方缺額超過一百人，部分縣市缺額甚至高達四成，應研議提升職等薪資，並滾動式檢討不開業獎金，增加獸醫師投入公職意願。
獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，獎金雖降低離職率，但動保與防疫應區隔，避免獸醫因工作不符預期而拒絕報到，且政府應改善地方職務列等以穩定基層。
傅學理說明，目前除已調增不開業獎金，統計吸引52位獸醫回流，日前考試院也審議通過，部分的兼任非主管還有地方二級機關的一級單位主管都會提高一個職等，將持續爭取福利，改善公職獸醫負擔。
農業部動保司副司長陳中興說明，農業部正推動將核心獸醫業務與非核心行政業務框列，引入多元職系分擔工作，並優化收容所人力配置，減輕獸醫師壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言