毒化災應變聯防 環境部新增花蓮、南投和金門據點

中央社／ 台北30日電
環境部30日舉辦記者會，宣布新增花蓮、南投及金門3地的環境事故應變據點，以縮短毒化災聯防應變時間，環境部長彭啓明（右4）等人出席。圖／中央社
環境部30日舉辦記者會，宣布新增花蓮、南投及金門3地的環境事故應變據點，以縮短毒化災聯防應變時間，環境部長彭啓明（右4）等人出席。圖／中央社

環境部今天宣布新增花蓮南投金門環境事故應變據點，以縮短毒化災聯防應變時間；另外，與消防署討論掩埋場火災預防及救災，盼落實廢棄物進場後分類，及有效分區分格堆疊。

去年花蓮0403地震引發國立東華大學理工一館化學實驗室火災，然而當時環境部化學物質管理署技術小組因地震發生道路坍塌導致交通中斷，無法及時馳援。

環境部今天舉辦「爭取時效環境部擴增環境事故應變據點記者會」，宣布擴增環境事故專業技術小組應變據點，縮短偏遠及離島地區的事故應變時間。

除了花蓮外，新據點還包含南投及金門。金門地區因交通方式目前仍以飛機為主，如遭遇氣候不佳（如颱風、起霧）易導致飛機無法起降而停飛；目前化學署於南投設置中區訓練場與資材調度中心，考量當國內發生大型災害需有大量資材緊急支援時，需有人力即時運輸前往現場。

環境事故中央應變體系設有2中心（環境事故專業諮詢中心、環境事故專業監控中心），做為事故通報、研析、諮詢、監控及災情研判等；全台有包含台北到高雄、宜蘭等10處應變據點（10處專業技術小組），今天再新增花蓮、南投、金門3地。

環境部長彭啓明致詞時表示，目前環境部、內政部消防署將合作召開研討會，討論掩埋場火災更佳的處理方式；此外，政府計劃明年成立國家化學安全應變中心行政法人，會有特別預算、賦與公權力，加強毒化災預防整備及應變平台。

環境部化學署長蔡孟裕接受媒體聯訪時補充，目前的2中心、13處聯防據點是由化學署主管，未來若國家化學安全應變中心行政法人成立，會逐步將業務轉移；未來的行政法人也會擴充訓練量能，負責事業機構應變人員與專責人員的培訓，並進行應變器材的驗證。

至於掩埋場火災更佳的處理方式，蔡孟裕說，目前消防署及環境部正在討論，主要朝預防及滅火2個方向研議。預防部分，盼落實廢棄物進場後的分類，以及實施有效分區分格堆疊；滅火方面，則會邀請國內外專家交流新技術。後續會再擬指引供地方及各單位參考執行。

