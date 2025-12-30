移民署人臉辨識疑用陸製零件 內政部喊停用：將要求廠商說明

移民署採購的研勤科技人臉辨識設備遭媒體報導使用中國大陸零件，恐有國安疑慮，研勤科技也發聲明指出，符合台灣製造規範，關鍵零組件皆採台灣廠商解決方案。內政部表示，將要求廠商說明爭議零件對資通訊安全影響性，尚未確認結果前，不會使用該設備、移民署全面停用。

內政部表示，針對媒體報導差勤系統人臉辨識設備，疑似使用中國製零組件一事，內政部及所屬機關均高度重視資通訊安全，差勤簽到退系統等重要資訊系統均設置於內部網路，資訊設備的驗收過程均依政府採購法及採購契約等相關規定辦理，要求廠商提供相關證明文件並切結重要零組件不得為中國製造。

為確保資通訊安全，內政部強調，將要求廠商說明媒體報導的爭議零件對資通訊安全影響性，後續將視實際審認結果依法辦理，在尚未確認結果前，內政部不會使用該設備，移民署則全面停用，以確保資安防線落實。