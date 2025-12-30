元旦總統府升旗 陳彥博加入領唱國歌、原民歌手獻唱感恩

中華民國115年元旦總統府升旗典禮預演，今天下午在凱道舉行總彩排，北一女中樂儀旗隊、SoulMan與國中小舞者、原民歌手阿洛·卡力亭·巴奇辣等單位皆出席。今年以醫護人員為主組成的國歌領唱團，更加入極地超馬選手陳彥博，除了提倡運動保持身體健康外，他也預告今年將再次代表台灣，挑戰北極圈賽事，讓世界看到台灣人的堅持與力量。

本次元旦總統府升旗典禮主題為「健康台灣團結守護」，主辦單位中華民國醫護團體元旦升旗典禮委員會，由國內四大醫護公會，包括醫師、中醫師、牙醫師、護理師等組成。領唱團中的另一亮點，則是極地超馬選手陳彥博，在元旦完成領唱後，陳彥博將從府前凱道出發，負重拉行約20公斤的比賽用雪橇車，前往目的地高雄，全程約433公里，為明年三月一日北極圈賽事前的環台模擬訓練，希望能再次奪得佳績，讓世界看見台灣。

升旗典禮前在凱道上安排的演出，預計從凌晨5時開始，由「北一女中樂儀旗隊」擔任首發表演隊伍，此外為了呼應健康台灣主題，由SoulMan舞團與台北市國中小學年輕舞者演出的節目「國民健康操尬嘻哈」，彩排受訪的小舞者們表示很高興來元旦演出。