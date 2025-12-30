元旦總統府升旗 陳彥博加入領唱國歌、原民歌手獻唱感恩

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
中華民國115年元旦總統府升旗典禮預演，今天下午在凱道舉行總彩排，北一女中樂儀旗隊、SoulMan 與國中小舞者、原民歌手阿洛·卡力亭·巴奇辣等單位皆出席。今年以醫護人員為主組成的國歌領唱團，更加入極地超馬選手陳彥博，除了提倡運動保持身體健康外，他也預告今年將再次代表台灣，挑戰北極圈賽事，讓世界看到台灣人的堅持與力量。記者林俊良／攝影
中華民國115年元旦總統府升旗典禮預演，今天下午在凱道舉行總彩排，北一女中樂儀旗隊、SoulMan與國中小舞者、原民歌手阿洛·卡力亭·巴奇辣等單位皆出席。今年以醫護人員為主組成的國歌領唱團，更加入極地超馬選手陳彥博，除了提倡運動保持身體健康外，他也預告今年將再次代表台灣，挑戰北極圈賽事，讓世界看到台灣人的堅持與力量。

本次元旦總統府升旗典禮主題為「健康台灣團結守護」，主辦單位中華民國醫護團體元旦升旗典禮委員會，由國內四大醫護公會，包括醫師、中醫師、牙醫師、護理師等組成。領唱團中的另一亮點，則是極地超馬選手陳彥博，在元旦完成領唱後，陳彥博將從府前凱道出發，負重拉行約20公斤的比賽用雪橇車，前往目的地高雄，全程約433公里，為明年三月一日北極圈賽事前的環台模擬訓練，希望能再次奪得佳績，讓世界看見台灣。

升旗典禮前在凱道上安排的演出，預計從凌晨5時開始，由「北一女中樂儀旗隊」擔任首發表演隊伍，此外為了呼應健康台灣主題，由SoulMan舞團與台北市國中小學年輕舞者演出的節目「國民健康操尬嘻哈」，彩排受訪的小舞者們表示很高興來元旦演出。

凱道上的最後一段演出則是由原住民歌手阿洛卡力亭巴奇辣，擔綱吟唱阿美族母語創作，以及與族人一起獻唱古調。本次參與元旦升旗對她有一個重要的意義，故鄉馬太鞍部落雖然在花蓮洪災中遭受重大損失，但也被來自全台、自發性投入救災的鏟子超人們深深溫暖，希望透過元旦升旗的演出，為家鄉的族人加油打氣，同時也感謝每一位支持花蓮的台灣人。

中華民國115年元旦總統府升旗典禮，凱道上的最後一段演出則是由原住民歌手阿洛·卡力亭·巴奇辣（中），擔綱吟唱阿美族母語創作，以及與族人一起獻唱古調。希望透過元旦升旗的演出，為家鄉的族人加油打氣，同時也感謝每一位支持花蓮的台灣人。記者林俊良／攝影
中華民國115年元旦總統府升旗典禮預演，當天一早由「北一女中樂儀旗隊」，擔任首發表演隊伍。記者林俊良／攝影
極地超馬選手陳彥博，在元旦完成領唱後，陳彥博將從府前凱道出發，負重拉行約20公斤的比賽用雪橇車，前往目的地高雄，全程約433 公里，為明年三月一日北極圈賽事前的環台模擬訓練，希望能再次奪得佳績，讓世界看見台灣。記者林俊良／攝影
本次元旦總統府升旗典禮主題為「健康台灣團結守護」，呼應健康台灣主題，由SoulMan 舞團與台北市國中小學年輕舞者演出的節目「國民健康操尬嘻哈」，彩排受訪的小舞者們表示很高興來元旦演出。記者林俊良／攝影
