Global Mall實踐永續理念 2025年共獲20項國內外獎項與認證

文／ 項璿 提供

永續ESG、金質服務、食品安全示範、最佳企業 接軌國際拓展企業競爭力

⭐2025總回顧

ESG浪潮席捲全球，Global Mall環球購物中心以「打造幸福日常，實現永續生活」為核心，將永續理念深化至日常營運與服務體驗，2025年度一舉榮獲20項國內外獎項及認證，包含ESG永續、服務、食品安全、最佳企業及運動推動等多方面獎項肯定，諸多佳績無疑是對Global Mall20週年來對創新、永續與幸福價值的肯定，更是邁向下一個20年強大動能。Global Mall以實際行動回應企業社會責任，將ESG精神內化為企業文化，讓永續不只是口號，而是成為人們能看見、感受到並共同參與的城市日常，讓商場延伸為城市溫暖的重要支點。

Global Mall今年第20週年，2025年20項殊榮中其中4座來自國際獎項肯定。 圖／環球購物中心 提供
Global Mall今年第20週年，2025年20項殊榮中其中4座來自國際獎項肯定。 圖／環球購物中心 提供

Global Mall今年迎來第20週年，2025年20項殊榮中其中4座來自國際獎項肯定，包括連續2年榮獲《HR Asia》頒發的「2025亞洲最佳企業雇主獎」，更憑藉數位創新轉型、人才永續表現，再獲兩大卓越類別獎「職場永續獎」及首度設立的「科技賦能獎」，共獲HR Asia三大獎肯定，成為科技與人才創新的企業典範，實現企業與人才共同成長目標。營運層面更是積極與國際接軌，Global Mall首度參與 APEA亞太傑出企業獎，即榮獲「卓越企業管理獎」肯定，拓展零售業企業管理競爭力，引領集團邁向新世代。

Global Mall近年致力建構「低碳健康永續商場」，首創導入廚餘去化示範循環、建立循環經濟新模組，串聯館內品牌打造永續供應鏈，同步擴大社會參與度，成為百貨首家永續教育體驗場，規劃系列永續小學堂課程，還有推廣設置二手紙袋回收站、寶特瓶回收機，以及最大特點是跨產業合作推動愛循環計畫，運用商場閒置建材變身成為偏鄉學校的圖書室、文史教室，讓永續不斷循環再生，全面推廣綠色日常，以永續實力打造韌性品牌。

Global Mall新北中和合作推出新北市首座「食安示範區」，樹立食安優良典範。 圖／環球購物中心 提供
Global Mall新北中和合作推出新北市首座「食安示範區」，樹立食安優良典範。 圖／環球購物中心 提供

積極實踐永續成果，Global Mall一舉拿下4座TCSA台灣永續能源基金會獎項，涵蓋台灣零售永續獎「零售ESG綜合績效獎」績優、「永續零售營運獎」銅級、「永續零售創新獎」銅級，以及連3年獲得「台灣企業永續獎」企業永續報告書獎項，從商場體現低碳營運策略具體成果，注入嶄新永續意象。Global Mall連4年榮獲Buying Power社會創新產品及服務採購獎「採購獎」，且首度獲頒「潛力行動獎」，彰顯推動社會創新與永續採購上持續投入與影響力，同步榮獲《遠見》ESG企業永續獎「傑出低碳營運組」，成為該組別唯一獲獎百貨，後續更拿下「天下永續公民獎」小巨人組永續百強企業，永續不僅成為企業競爭力，更是生活隨處力行的實踐準則。

Global Mall新北中和深耕20年，發結合購物、餐飲、休憩與親子互動的社區生活核心。 圖／環球購物中心 提供
Global Mall新北中和深耕20年，發結合購物、餐飲、休憩與親子互動的社區生活核心。 圖／環球購物中心 提供

Global Mall食安層面嚴格把關，打造優良商場環境，今年新北市政府衛生局特別與Global Mall新北中和合作推出新北市首座「食安示範區」，與市府攜手把關，獲頒市府「優級」認證722家餐飲業者，其中有56家就位在新北中和商場內，秉持樹立食安優良典範，讓民眾在逛街之餘也能安心享用佳餚美饌，讓消費者在購物、用餐與休憩的每一刻，都能感受到友善且有溫度的美好消費體驗。

