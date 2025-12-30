肯定大愛獎得主 副總統：政府做照顧者最堅實後盾

快訊

中央社／ 台北30日電
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照

副總統蕭美琴今天接見「社團法人中華慈光愛心會第28屆大愛獎得獎人及其身心障礙子弟」，肯定10位得獎人長年無怨無悔的付出，陪伴身心障礙家人勇敢面對人生挑戰。她強調，政府將持續投入身心障礙照顧服務與推動長照3.0，強化家庭支持體系，成為照顧者最堅實的後盾。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統致詞時，首先代表總統賴清德向這屆大愛獎得主致上最深的敬意與感謝，並肯定中華慈光愛心會自民國85年創立以來，始終秉持「尊重生命、關懷社會」宗旨，長期致力於建構友善、無障礙的生活環境，積極協助身心障礙福利工作的推動，貢獻良多。

副總統表示，歷屆大愛獎得主皆由各界推薦傑出的身心障礙者的家庭長輩參選，經由嚴謹評審程序脫穎而出。這屆共遴選出10位獲獎人，對於身心障礙家人的照顧與付出令人感佩，更是社會典範。

副總統逐一介紹獲獎者激勵人心的生命歷程。她提到，這屆最高齡獲獎者陳花，長期照顧重度唐氏症的兒子，承擔生活的辛勞與經濟壓力，依然堅強面對挑戰，展現母親深沉而堅定的力量。

副總統分享，李素純悉心照顧輕度腦麻、以及極重度視障與自閉症的2個兒子，更陪伴兒子培養音樂專長，考取街頭藝人證照，長期投入義演服務，讓音樂成為生命的力量，在社會各個角落傳遞公益之愛。

副總統談及，陳璽合支持重度肌肉萎縮症兒子完成「甲蟲少年的蛹室與永世」著作，父子情誼化作蝴蝶翅膀翩然飛翔，感動人心。

蕭副總統表示，得獎人對親人長期無怨無悔的付出，造就他們成為菁英人才、培養積極面對人生的態度，值得大家肯定，成為社會的榜樣。她並強調，政府也將持續扮演身心障礙照顧家庭的堅實後盾，推動身心障礙照顧服務布建計畫，提升身心障礙者的照顧及服務。明年起也將推動長照3.0，持續普及照顧資源，強化家庭支持，提供更多元的服務選擇。

