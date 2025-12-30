元旦升旗總彩排 極地超馬選手陳彥博加入國歌領唱

快訊

中央社／ 台北30日電

民國115年元旦總統府升旗典禮由醫護人員組成國歌領唱團，極地超馬選手陳彥博加入國歌領唱。典禮今天進行總彩排，陳彥博表示，完成元旦領唱後，他將從府前凱道出發，負重拉行約20公斤的比賽用雪橇，前往目的地高雄，全程約433公里，為明年3月1日北極圈賽事模擬訓練。

元旦升旗典禮預計於6時30分舉行，當天上午4時30分起開放民眾進場，自5時起進行系列表演活動。

依據規劃，首先是北一女中樂儀旗隊以組曲演出為活動暖場，接著由「玫瑰墓樂團」透過音樂傳達生命教育理念；隨後，台北市國中及國小學童街舞團隊帶來嘻哈版的國民健康操，續由金曲歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣以來自花蓮馬太鞍部落的歌聲傳達對鏟子超人們的感謝，國防部三軍樂儀隊也將於府前廣場帶來操演展示。

典禮今天進行總彩排，這次活動主辦單位中華民國醫護團體元旦升旗典禮委員會，是由國內四大醫護公會，包括醫師、中醫師、牙醫師、護理師等組成，領唱團高達60人。

國歌領唱代表之一、桃園市醫師公會理事長吳家淦說，這次主題是「健康台灣，團結守護」，期望結合各個醫療單位一起努力，完成健康台灣深耕計畫的執行任務，提供台灣所有民眾健康促進的環境，讓民眾不僅要活得長久，還要活得健康、過得快樂。

陳彥博說，很榮幸受邀加入領唱國歌。完成領唱後，他將從府前凱道出發，負重拉行約20公斤的比賽用雪橇，前往目的地高雄，全程約433公里，為明年3月1日北極圈賽事模擬訓練；他說，希望可以把台灣的信念以及健康觀念帶給大家，也希望在2026年跟大家一起唱出更美好的未來。

原住民歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣說，這次的元旦表演代表台灣新的一年開始，希望用歌聲的力量祝福自己的部落，讓部落也可以迎接陽光、重返榮耀，建立一個更好的新家園。部落族人歌者也說，感謝這段時間幫助部落走向重建道路的所有人，他們感觸很深，也有滿滿的感謝。

