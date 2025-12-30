2025台灣10大新聞 馬太鞍溪堰塞湖洪災登榜首

快訊

中央社／ 台北30日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流後，大量河水夾雜土石沖毀馬太鞍溪橋，並越堤流入光復鄉，釀成19人不幸罹難的嚴重災情，受到全台高度關注。圖為馬太鞍溪底便道。聯合報系記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流後，大量河水夾雜土石沖毀馬太鞍溪橋，並越堤流入光復鄉，釀成19人不幸罹難的嚴重災情，受到全台高度關注。圖為馬太鞍溪底便道。聯合報系記者王思慧／攝影

中央通訊社評選2025年台灣10大新聞，以花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災居首；台北市隨機殺人案居次；第3名是行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法。

中央社評選2025年台灣、國際、中國大陸10大新聞，主題取材截至12月27日止，其中，台灣10大新聞如下：

一、花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流後，大量河水夾雜土石沖毀馬太鞍溪橋，並越堤流入光復鄉，釀成19人不幸罹難的嚴重災情，受到全台高度關注，各地志工主動攜帶工具前往光復鄉協助清淤，被稱為「鏟子超人」，在社群及國內外媒體引發廣泛討論，甚至吸引外國志工響應加入救災行列。各界踴躍捐款協助賑災，衛福部專戶募得13.9億元。

二、27歲無業男子張文12月19日下午於台北車站地下街出口投擲多枚煙霧彈，並持刀攻擊企圖制止他的57歲通勤族余家昶，致其不治。張文晚間轉往南京西路商圈，再投擲煙霧彈後衝入誠品書店大樓沿途揮刀，造成另2人死亡、多人受傷，張文逃逸過程中墜樓身亡。本案震驚社會，各界關注公共安全與治安議題。

三、朝野對立持續升高。國民黨與民眾黨在立院掌握多數，11月14日再修正通過財政收支劃分法，行政院長卓榮泰12月15日宣布不予副署，指修法違反權力分立，侵害行政權，過程違反民主程序，並恐對國家發展造成重大危害。藍白黨團則延宕2026年總預算審查、否決軍購特別條例，發起對總統賴清德的彈劾案。

四、台中梧棲一處養豬場於10月21日從死亡豬隻檢體驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，經農業部獸醫研究所完成病毒分離，確認為台灣首例非洲豬瘟。政府啟動防疫應變，確認清零後於11月6日起陸續解除豬隻禁運禁宰令，但必須向世界動物衛生組織通報後3個月內無新案例，才能再提出非疫區申請。

五、輝達執行長黃仁勳在5月台北國際電腦展（COMPUTEX）宣布台灣總部將落腳台北士林北投，北士科T17、T18呼聲最高，但因地上權屬於新光人壽，雙方及北市府在地上權及解約程序上存在契約與法令限制，導致土地移轉卡關，並引發諸多爭議，市府多次協調，新光人壽10月主動宣布在合意條件下解除契約。台北市長蔣萬安10月29日於市議會宣布輝達將進駐T17、T18，並啟動行政程序。

六、公民團體因不滿立院多項修法，針對國民黨立委與新竹市長高虹安發動罷免連署，共計32案，為史上最大規模的罷免運動。7月26日及8月23日分別歷經2次投票，最終全數未通過。

七、台灣師範大學女足隊爆發「抽血換學分」案，涉案教練周台英被註銷教練證外，國科會9月16日經過審認，教授陳忠慶、周台英違反研究倫理及學術倫理，分別被停權處分。台師大續追查周台英博士論文，認定論文研究對象包含未成年者，未取得家長同意，決議撤銷周台英的博士學位。

八、美國總統川普實施對等關稅，立法院會10月17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含普發現金1萬元預算新台幣2360億元；普發現金共5個發放管道，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳以及造冊發放，11月5日起陸續執行。

九、美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3月3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施，使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。

十、劉彩萱、劉若琳姊妹受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」卻涉嫌凌虐致死。一審台北地院國民法官法庭5月13日依成年人故意對兒童犯下妨害自由而凌虐致死等罪判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴。本案引發社會高度關注，群眾於審理期間前往法院外聲援，並促成「刑法」修法，新增虐殺兒童、虐待兒童致死最重可判死刑。

