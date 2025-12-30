詐防禁奢條款三讀 教唆未滿18歲、滿80歲犯罪加重刑罰

立法院會今三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正案，嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責，將詐欺門檻金額從500萬元調降至100萬元，並增訂「禁奢條款」。另外，教唆未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪加重其刑二分之一。

三讀條文明定，司法檢察機關因調查詐欺犯罪，得主動通知金融機構或提供虛擬資產服務事業，將疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。

三讀條文中，針對高額詐欺犯罪提高法定刑責，下修高額詐欺的門檻金額，從新台幣500萬元調降至100萬元，未來詐欺金額只要達100萬元，就將處3年以上、10年以下有期徒刑，且最高可併科3000萬元罰金。

三讀條文也新增處罰級距，高額詐騙在1000萬元以上者，處5年以上、12年以下有期徒刑，最高可併科3億元罰金；對於詐騙金額在1億元以上者，提高法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金，加嚴懲處。

因詐騙集團利用非本國籍人士便利潛逃出境的特性，以及使18歲以下、80歲以上者參與詐欺犯罪的情形大幅增加，因此初審通過條文中增訂，教唆、幫助或利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪者，加重其刑1/2。

為加速填補詐騙被害人損害，三讀條文明定，詐欺犯罪行為人在犯罪後自首，且從自首之日起6個月內，支付與被害人達成調解的全部金額，得減輕或免除其刑。

另三讀明定「禁奢條款」，詐騙被告若在賠償被害人全部所受損害，或是支付調解金、和解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑輕重的標準。

另通過附帶決議，請數發布持續督導網路廣告平台業者，要求參考國際做法加強揭露義務，並建議業者設立在地客服以協同防詐。

國民黨立委洪孟楷表示，根據打詐儀表板資料顯示，過去七天就又有超過13億元的財損，今通過的詐防條例相關的條文，其實有三個目的，分別是加重處罰、加速程序、加強保障，其實就是要向犯罪集團發出最強烈的警訊，不義之財會付出相對應的代價，任何鑽法律漏洞且利用弱勢的行為，都不被台灣社會允許，未來會努力增強對於詐騙的防堵。

民眾黨立委黃珊珊表示，今天不像其他法案三讀時開心，從2024年7月就通過打詐專法，但一整年下來，檢調非常辛苦打仗，但法院竟然扭曲立法院的立法意旨，最高法院做出完全不一樣的解釋，把犯罪所得定義成車手領的那幾千塊，因此今天還要在這邊再修一次，就是在修正錯誤，要求法院不該只侷限在車手所得，而是要擴大到整個犯罪集團，才能真正填補被害人損害，台灣必須要洗清詐騙之島的稱號。