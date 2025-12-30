快訊

立院三讀 勞保撥補法制化 政府負最後支付責任

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會今天三讀通過「勞工保險條例」修正案，正式將政府撥補勞保法制化，明定中央政府負最後支付責任。圖／聯合報系資料照片
立法院會今天三讀通過修正「勞工保險條例」，正式將政府撥補勞保法制化，明定中央政府負最後支付責任，條文施行後至少每3年檢討財務

行政院編列115年度中央政府總預算，明年再度撥補勞保基金近1300億元，朝野立委提案撥補勞保法制化、政府負最終支付責任，行政院會也在今年11月20日通過「勞工保險條例」第66條、第69條條文修正草案，明定中央政府負最後支付責任，條文施行後至少每3年檢討財務。

根據三讀通過條文，勞工保險基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入，依照政府財政及勞保財務狀況，每年由中央主管機關編列預算撥補，如果遇有當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應該有適當經費撥入或補助。

三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，而在此項修正條文施行後，中央主管機關應該至少每3年檢討勞保財務。

此外，為了避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，條文施行前未繳清保費及滯納金，應該適用排除債務免責規定，勞保局暫行拒絕給付，經過繳清欠費後勞保局應該依照規定發給。

為了避免勞工紓困貸款成為強制執行標的，三讀條文也增訂，申請勞工貸款得檢具保險人出具證明文件，在金融機構開立專戶專供存入貸款本金。

保險 財務 中央政府

相關新聞

氣候變遷冬天不夠冷！台灣拜耳解救草莓生存危機 牽起環境、社會溫暖連結

一年一度的草莓旺季報到，色澤鮮美、香甜多汁的草莓，單吃就令人滿足，更是許多甜點不可或缺的靈魂配料。然而，隨著氣候變遷加劇，台灣冬天不如以往寒冷，加上病蟲害威脅，使這項冬季重要高經濟作物面臨生存考驗，其

中共圍台軍演5區實彈射擊 金馬航班大亂影響5千旅客

中共解放軍東部戰區昨日起展開「正義使命－2025」圍台軍演，今日在台灣周邊5個海域與空域進行實彈射擊，公告的演訓範圍幾乎形成對台灣的全面封鎖。受空域管制影響，金門、馬祖空中交通大亂，馬祖全日無班機，金門則是大量航班臨時取消或延誤，不少旅客行程被迫中斷。 立榮航空表示，因空域管制，今日本島飛往馬祖的航班全面取消；金門航線則在今晚6時前全數取消，另有6班次延後起飛。華信航空也同步公告，今日金門航線晚間6時前航班全數取消，馬祖則是全日停飛。

詐防條例三讀通過 內政部：盡速完成配套 落實執行

立法院會今三讀通過詐欺犯罪危害防制條例修正案。內政部表示，打詐是社會大眾共同目標，也是重要的治安工作，感謝立法院全體委員...

2025台灣10大新聞 馬太鞍溪堰塞湖洪災登榜首

中央通訊社評選2025年台灣10大新聞，以花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災居首；台北市隨機殺人案居次；第3名是行政院長卓榮泰不...

詐防禁奢條款三讀 教唆未滿18歲、滿80歲犯罪加重刑罰

立法院會今三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正案，嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責，將詐欺門檻金額從500萬元調降至100...

立院三讀 勞保撥補法制化 政府負最後支付責任

立法院會今天三讀通過修正「勞工保險條例」，正式將政府撥補勞保法制化，明定中央政府負最後支付責任，條文施行後至少每3年檢討...

