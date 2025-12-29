快訊

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

總統府元旦開放參觀 設老店市集、棒球應援商品快閃

中央社／ 台北29日電

總統府今天指出，將於115年1月1日舉辦元旦升旗典禮，當日上午5時開始在府前會有一系列精彩表演活動，接著在上午9時至下午4時對外開放參觀；總統府並規劃在南苑、北苑及參觀出口將設置「百工百味．臺灣老店市集」與「TEAM TAIWAN棒球應援商品快閃市集」。

⭐2025總回顧

總統府發布新聞稿指出，元旦升旗典禮預計於6時30分舉行，當日上午4時30分起開放民眾進場，自5時起進行系列表演活動，首先是北一女中樂儀旗隊以組曲演出為活動暖場，接著由「玫瑰墓樂團」透過音樂傳達生命教育理念。

隨後，台北市國中及國小學童街舞團隊帶來嘻哈版的國民健康操，續由金曲歌手阿洛‧卡力亭‧巴奇辣以來自花蓮馬太鞍部落的歌聲傳達對鏟子超人們的感謝，國防部三軍樂儀隊也將於府前廣場帶來操演展示。

至於總統府開放參觀區域則包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展場（含9個常設展主題展區、3個特展空間）、迴廊、南苑、北苑、郵局、紀念品中心等區域。

另在南苑、北苑及參觀出口將設置「百工百味．臺灣老店市集」與「TEAM TAIWAN棒球應援商品快閃市集」；並於下午2時至3時在大禮堂舉辦2場次節電宣導及台灣電力APP推廣活動。

總統府提醒，當日要參觀總統府的民眾，必須由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

總統府 元旦升旗 快閃 國防部

延伸閱讀

李在明回歸青瓦台辦公 升鳳凰旗首日行程受關注

TPBL／戰神攜手味全龍辦主題週 棒球好手客串一日主持人

台南亞太成棒主球場預計明年1月檢測 可望趕上3月開幕戰

回應藍白「總統踩紅線」指控 總統府：請在野回到立法院先做正事

相關新聞

馬太鞍溪災後農地復原補助金 首波3623萬元入帳

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，造成農地災損嚴重。農業部今天表示，首波協助農地復原補助金新台幣3623.7萬元撥付入帳

北市跨年維安升級！金屬探測儀安檢 下午1點開放進場

鑒於1219隨機殺人案發生，台北市政府舉辦跨年晚會維安升級，對要進入會場民眾安全檢查，加派20名特勤警力，並部屬指揮車、照明車、無人機，視人潮彈性管制「夜店區」，均為首度實施措施，將出動約1300名警力，針對活動會場主要兩個路口進行管制，會有警方配置金屬探測儀，隨即抽查可疑民眾，並隨時提醒民眾疏散方向，以備不時之需。

【即時短評】「霸凌變衝突」就像搓圓仔湯？

本月初，正參與民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，傳出其子在校園霸凌女同學；賴旋即出面公開向女童及其家長致歉，稱他有責任更深...

原民新法落日剩1周 民怨缺宣導

原住民身分法修法後約7千名原民身分者，須改名才能繼續保有原民身分，如今辦理時間只剩1周，相當緊迫，據指出，很多族人以並列...

原民身分法 許多人不知 部分原民恐喪失身分

原住民身分法前年底修法，「舊制」取得原民身分者，須取用或並列原民傳統名字，或改從具原住民身分父或母姓，才能繼續保有原民身...

專家：未來帳戶 應是財商教育起點

朝野政治人物近日提議參考美國「川普帳戶」，設計所謂未來帳戶的兒童投資制度。不過，市場人士認為，除了投入金額及投資標的，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。