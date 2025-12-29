快訊

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

馬太鞍溪災後農地復原補助金 首波3623萬元入帳

中央社／ 台北29日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，造成農地災損嚴重。農業部今天表示，首波協助農地復原補助金新台幣3623.7萬元撥付入帳。圖／聯合報系資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，造成農地災損嚴重。農業部今天表示，首波協助農地復原補助金新台幣3623.7萬元撥付入帳。圖／聯合報系資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，造成農地災損嚴重。農業部今天表示，首波協助農地復原補助金新台幣3623.7萬元撥付入帳。

⭐2025總回顧

農業部先前統計，馬太鞍溪堰塞湖災害導致花蓮縣光復鄉、壽豐鄉、萬榮鄉及鳳林鎮等地區農田嚴重埋沒受損，有高達600公頃、600萬立方公尺的農田泥沙量，農業部除了跨部會共同處理，同時也啟動埋沒農地的復原重建補助、專案休耕補貼、低利貸款協助等措施，協助農民度過難關。

農業部發布新聞稿，農地復原補助申請案，依申請日期不同，目前共有6批次清冊，首波撥付第1至第3批次審核通過的面積共計362.37公頃，每公頃發放10萬元補助金，共撥付3623.7萬元。

農業部表示，目前仍持續審理申請案，約80公頃的農地正進行最後的行政確認手續，將秉持「從簡、從速、從寬」原則處理，待資格確認無誤後，將隨即列入下一波撥款名單，確保災民權益。

農業部指出，每公頃10萬元的補助金是為協助地主進行農地清理、土石移除及復原重建，恢復土地的可耕作狀態。除了補助，政府也針對農機損毀、溫網室設施重建、肥料及專案休耕等面向提供實耕者多項專案輔導。

農業部 農地 馬太鞍溪 堰塞湖 災損

延伸閱讀

歷經馬太鞍堰塞湖救災 花蓮縣府行研處長陳建村調任文化局長

解鎖山坡地！南投市首波17公頃土地解編 獲農業部核定

陸禽水禽飼養大不同 農業部上架照顧指南

馬太鞍溪上游山壁崩塌裸露 無人機、直升機出動空投本土植物

相關新聞

馬太鞍溪災後農地復原補助金 首波3623萬元入帳

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，造成農地災損嚴重。農業部今天表示，首波協助農地復原補助金新台幣3623.7萬元撥付入帳

北市跨年維安升級！金屬探測儀安檢 下午1點開放進場

鑒於1219隨機殺人案發生，台北市政府舉辦跨年晚會維安升級，對要進入會場民眾安全檢查，加派20名特勤警力，並部屬指揮車、照明車、無人機，視人潮彈性管制「夜店區」，均為首度實施措施，將出動約1300名警力，針對活動會場主要兩個路口進行管制，會有警方配置金屬探測儀，隨即抽查可疑民眾，並隨時提醒民眾疏散方向，以備不時之需。

【即時短評】「霸凌變衝突」就像搓圓仔湯？

本月初，正參與民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，傳出其子在校園霸凌女同學；賴旋即出面公開向女童及其家長致歉，稱他有責任更深...

原民新法落日剩1周 民怨缺宣導

原住民身分法修法後約7千名原民身分者，須改名才能繼續保有原民身分，如今辦理時間只剩1周，相當緊迫，據指出，很多族人以並列...

原民身分法 許多人不知 部分原民恐喪失身分

原住民身分法前年底修法，「舊制」取得原民身分者，須取用或並列原民傳統名字，或改從具原住民身分父或母姓，才能繼續保有原民身...

專家：未來帳戶 應是財商教育起點

朝野政治人物近日提議參考美國「川普帳戶」，設計所謂未來帳戶的兒童投資制度。不過，市場人士認為，除了投入金額及投資標的，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。