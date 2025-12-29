移民署：僅2%陸配失聯 不會逕行註銷台灣身分
媒體報導近千名陸配尚未繳交註銷大陸戶籍證明，將在3天後除籍。移民署今天表示，報導與事實嚴重不符，尚未與政府聯繫者為278人，僅占整體約2%，不會逕行註銷台灣身分。
內政部移民署下午透過新聞稿表示，依據兩岸條例規定陸續通知原陸籍人士補繳喪失原籍證明，並基於人道及便民的立場，與大陸委員會提出相關替代方案及便民措施。
根據移民署統計資料顯示，截至今年12月26日止，已協助近98%通知對象完成補繳或註記等程序；尚未與政府聯繫者計278人，僅占整體約2%。
移民署說明，經與中央相關部會及地方政府密切配合，並透過公私協力管道，盡力聯繫通知對象說明相關規定，尚未與政府聯繫者，已從今年6月底的2237人，大幅減少為278人。
根據新聞稿，移民署強調，尚未找到當事人之前，政府不會逕行註銷台灣身分，呼籲當事人儘速主動聯繫，以協助完成相關法律程序。
移民署重申，註銷台灣身分是大事，若是通知對象具有特殊困難，只要當事人有積極處理意願及行動，將與陸委會、海基會等政府機關及民間單位攜手合作，提供最大的必要協助，不會發生通知補繳期限屆滿就被註銷台灣身分的情形。
移民署並提醒切勿傳散相關不實訊息，避免造成社會大眾誤解及當事人恐慌。
