快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

移民署：僅2%陸配失聯 不會逕行註銷台灣身分

中央社／ 台北29日電

媒體報導近千名陸配尚未繳交註銷大陸戶籍證明，將在3天後除籍。移民署今天表示，報導與事實嚴重不符，尚未與政府聯繫者為278人，僅占整體約2%，不會逕行註銷台灣身分。

⭐2025總回顧

內政部移民署下午透過新聞稿表示，依據兩岸條例規定陸續通知原陸籍人士補繳喪失原籍證明，並基於人道及便民的立場，與大陸委員會提出相關替代方案及便民措施。

根據移民署統計資料顯示，截至今年12月26日止，已協助近98%通知對象完成補繳或註記等程序；尚未與政府聯繫者計278人，僅占整體約2%。

移民署說明，經與中央相關部會及地方政府密切配合，並透過公私協力管道，盡力聯繫通知對象說明相關規定，尚未與政府聯繫者，已從今年6月底的2237人，大幅減少為278人。

根據新聞稿，移民署強調，尚未找到當事人之前，政府不會逕行註銷台灣身分，呼籲當事人儘速主動聯繫，以協助完成相關法律程序。

移民署重申，註銷台灣身分是大事，若是通知對象具有特殊困難，只要當事人有積極處理意願及行動，將與陸委會、海基會等政府機關及民間單位攜手合作，提供最大的必要協助，不會發生通知補繳期限屆滿就被註銷台灣身分的情形。

移民署並提醒切勿傳散相關不實訊息，避免造成社會大眾誤解及當事人恐慌。

移民署 兩岸條例 陸委會

延伸閱讀

越南男子拿椅子砸傷2店員 警方查出他是失聯移工

影／泰籍人蛇兼導遊…黑工旅行團入境 機場遭移民署活逮

日本掃黃驚見12歲泰女賣淫 在台生母推女入火坑今遣返回泰

陸配鄧萬華被解村長職 她泣訴政府打壓 新黨陪同告發劉世芳瀆職罪

相關新聞

北市跨年維安升級！金屬探測儀安檢 下午1點開放進場

鑒於1219隨機殺人案發生，台北市政府舉辦跨年晚會維安升級，對要進入會場民眾安全檢查，加派20名特勤警力，並部屬指揮車、照明車、無人機，視人潮彈性管制「夜店區」，均為首度實施措施，將出動約1300名警力，針對活動會場主要兩個路口進行管制，會有警方配置金屬探測儀，隨即抽查可疑民眾，並隨時提醒民眾疏散方向，以備不時之需。

【即時短評】「霸凌變衝突」就像搓圓仔湯？

本月初，正參與民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，傳出其子在校園霸凌女同學；賴旋即出面公開向女童及其家長致歉，稱他有責任更深...

原民新法落日剩1周 民怨缺宣導

原住民身分法修法後約7千名原民身分者，須改名才能繼續保有原民身分，如今辦理時間只剩1周，相當緊迫，據指出，很多族人以並列...

原民身分法 許多人不知 部分原民恐喪失身分

原住民身分法前年底修法，「舊制」取得原民身分者，須取用或並列原民傳統名字，或改從具原住民身分父或母姓，才能繼續保有原民身...

專家：未來帳戶 應是財商教育起點

朝野政治人物近日提議參考美國「川普帳戶」，設計所謂未來帳戶的兒童投資制度。不過，市場人士認為，除了投入金額及投資標的，更...

新聞眼／未來帳戶政策 要培養能駕馭資金的下一代

給兒童的「未來帳戶」在政治人物拋出構想後，近來成為話題，然而，討論焦點仍然是政府提撥多少、父母能不能加碼，或是標的為何，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。