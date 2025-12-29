【即時短評】「霸凌變衝突」就像搓圓仔湯？

本月初，正參與民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，傳出其子在校園霸凌女同學；賴旋即出面公開向女童及其家長致歉，稱他有責任更深入了解並面對孩子的情況，從事政治工作也有責任讓社會看到一個更成熟、願意處理問題的態度。幾周過了，上周六他卻突然表示，雙方家長都認為這是八歲孩子間的衝突，「不是霸凌」，頓時引起輿論滿地問號。

根據教育部國民及學前教育署的定義，「霸凌」指的是「個人或集體持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式，直接或間接對他人故意為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，使他人處於具有敵意或不友善環境，產生精神上、生理上或財產上之損害，或影響正常學習活動之進行。」賴瑞隆之子在學校攻擊同學，還將被害者堵在廁所十二分鐘，恐嚇「出來就打死你、甩你耳光！」這些行徑是否屬「霸凌」，顯然賴瑞隆與賴兒同學家屬如今不這麼認為。

事件爆發以來，針對外界所指稱的「霸凌」，不論是賴瑞隆或女童家屬，均未多作澄清，賴瑞隆甚至還兩度公開道歉，並承諾讓兒子轉學，更在鏡頭前淚崩。卻又在幾周後稱雙方家長「同意」事件非霸凌而只是「衝突」。

事實上，若以過往民進黨的高道德標準來看，此「衝突案」早可構成其退選高雄市長的理由；更不用說若發生在在野對手身上，民進黨一定三餐加宵夜大力修理。但賴瑞隆不但從未談及退選，還協調到受害者家屬也願意接受「非霸凌」的結論，顯示其早就有信心認為可大事化小小事化無。再加上外界普遍看好賴瑞隆是高層心之所屬，藉由「霸凌變衝突」扭轉乾坤，改變民調落後的現況，亦指日可待。

就像台灣商場與選舉時常發生「搓圓仔湯」，不同陣營透過協商獲取各自能接受的利益，外人實難得知賴瑞隆與女童家屬間究竟是怎麼協調；但賴瑞隆彷彿調查小組發言人的發言，以及學校與高雄市教育局的銷聲匿跡，此案若成為未來類似案件的參考指標，難免會讓人對防止校園霸凌發生增添更多憂心。

其實，不論大人小孩，通常對事情的最初反應都會相對「真實」，但後續若有各種壓力介入，事態發展出現變化也就不令人意外。只是，大人們所謂的協調，究竟有無真正考慮到孩童健全的身心發展？還是只是讓「熊孩子」繼續熊下去？希望不會。也希望政治人物在競逐權力之餘，能夠撥出心力多關心家中的老少。正所謂「修身、齊家、治國、平天下」，自身修養與家庭才是根本，若家事都處理不好，怎能寄望他成為一個好的領導者？