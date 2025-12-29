聽新聞
原民新法落日剩1周 民怨缺宣導

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
排灣族30多歲巫比的父親是漢人、母親是原住民，雙親離婚後，她跟妹妹都從父姓，但由母親撫養長大，因原住民身分法修正後，須趕在明年1月5日前，加上母親的姓或並列族名，才能保有原民身分。記者劉星君／攝影
原住民身分法修法後約7千名原民身分者，須改名才能繼續保有原民身分，如今辦理時間只剩1周，相當緊迫，據指出，很多族人以並列族名為主，遇上欄位字數受限等難題，另有些族則會面臨不知道取什麼族名，恐怕1天也辦不完。

排灣族30多歲巫比的父親是漢人、母親是原住民，雙親離異，她與胞妹由母親扶養，一直從父姓，如今須趕緊辦理加上母姓或改並列族名，才能維持原民身分。

巫比與原民丈夫在屏東縣開店，她說，雙親離異後，母親當時打電話到戶政等單位詢問，得知不影響原民身分，本月23日才得知原民身分法修法落日條款，於是規畫這周將姓名改並列族名，對銀行帳戶、公司名稱等變更幅度衝擊最小。

「忽略政策宣導，讓族人措手不及。」巫比說，身分攸關權益，牽一髮動全身，相關單位未積極宣導，「很像被趕鴨子上架」，原民政策看到多是貸款、禁伐補償，對身分政策宣導相當少。

原民新法落日剩1周 民怨缺宣導

原民身分法 許多人不知 部分原民恐喪失身分

原住民身分法前年底修法，「舊制」取得原民身分者，須取用或並列原民傳統名字，或改從具原住民身分父或母姓，才能繼續保有原民身...

