新聞眼／未來帳戶政策 要培養能駕馭資金的下一代

給兒童的「未來帳戶」在政治人物拋出構想後，近來成為話題，然而，討論焦點仍然是政府提撥多少、父母能不能加碼，或是標的為何，對於這項制度的討論淪於表面。但從政策角度來看，這個制度真正要落實的，不應該只是替孩子準備一筆錢，而是藉由提供長達十八年的時間，讓下一代學會如何與金錢和市場共處。

與其把未來帳戶視為一種補助，不如把它看成一套「陪跑型制度」。錢只是載體，真正重要的是過程。若孩子在成年前，從未理解資產如何累積、風險如何出現，卻在十八歲那年突然能動用一筆資金，這樣的設計，很難說是幫助，反而可能製造問題。

也正因如此，未來帳戶的政策重心，應該從「給多少」轉向「怎麼學」，換個角度想，這十八年本身就是制度最珍貴的資產，關鍵在於是否善用這段時間，讓孩子在成長過程中逐步建立基本的財務判斷力，也就是說，除了給錢，教育也不能少。

在政策制定討論上，這類帳戶不該被當成一次性的「撒幣政策」，而應是一套長期運作的投資與財商教育制度。

這也是為什麼，未來帳戶若要真正成功，勢必要納入財商教育思維，包括視覺化的數位工具，讓孩子能清楚看到資產變化；簡化而受控的投資選項，避免制度變成高風險試驗場；以及讓父母在過程中，從單純的出資者，轉為陪伴孩子討論與學習的角色。

政府投入資金，其實只是必要條件，而非充分條件。真正決定政策成敗的，是孩子在十八歲那一刻，是否已具備理解金錢、評估風險、做出選擇的能力。

「給魚吃，不如教怎麼捕魚」這句老話，放在未來帳戶制度再貼切不過。若政策只留下資金，卻沒有留下能力，那只是延後問題；但若能透過十八年的制度設計，培養出能夠駕馭資金的一代人，未來帳戶才會成為真正值得期待的長期政策。