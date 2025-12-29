專家：未來帳戶 應是財商教育起點

朝野政治人物近日提議參考美國「川普帳戶」，設計所謂未來帳戶的兒童投資制度。不過，市場人士認為，除了投入金額及投資標的，更重要的是，如何讓這套制度真正補上台灣長期欠缺的「財商教育」，才是帳戶本身最大的意義。

民進黨立委郭國文日前提議政府推出「轉大人ＥＴＦ」，國民黨、民眾黨則共同推動「台灣未來帳戶」，做法都是由政府和家長從孩子出生就撥款累積財富。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，可理解政府希望透過制度協助下一代累積資產的方向。但不能將這類帳戶視為一次性的補助，而應是一套能長期運作的投資制度。「與其說是補貼，不如說是財商教育的起點」。

張榮仁說，制度設計的第一個重點在於能否長期持續，例如家長的投入不宜隨意中斷，但可搭配租稅優惠等誘因，鼓勵家庭長期參與；其次，投資選項必須簡單、風險適中，讓孩子在時間拉長的過程中，逐步理解市場運作，而非追求短期效果。

然而，張榮仁指出，如果能趁此機會讓理財教育真正落地，或許是此制度的重大意義。其中視覺化的數位工具相當重要。例如透過App或其他數位介面，將資產變化、投資內容以圖表或直觀方式呈現，孩子即使不具備複雜的金融知識，也能理解資產如何隨時間變動，進而建立對市場的基本認識。

事實上，在此之前，國內銀行早已推出親子帳戶，從最早單純存放壓歲錢，到如今結合記帳、收支分類、目標設定與家長控管等功能，逐步把帳戶定位為財商教育的工具。

例如中國信託銀行的親子帳戶結合App介面，讓孩子可以查看收支與分類圖表，家長則能協助管理交易額度；台北富邦銀行在帳戶中加入更多金融資產元素，引導孩子初步理解整體資產概念；王道銀行則著重家庭互動，將零用錢制度與帳戶管理結合。

此外，台新、聯邦、玉山等銀行，也分別從會員制度、記帳工具或體驗活動切入，降低孩子對金融機構的距離感。銀行主管指出，透過親子帳戶的設計，一方面能提早與「未來客戶」建立關係，另一方面，也讓金錢成為親子之間可以被討論的生活議題，而非單向給付。

銀行理財主管說，如果不趁這十八年的時間，利用帳戶累積兒童的金融市場知識，等到可以自主使用這一大筆資金的時候，難保不會胡亂揮霍。

張榮仁指出，適當的設計，能讓孩子在成長過程自然觀察市場波動與資產累積，而不是等到成年後才首次面對投資世界。投信業者也說，當孩子能「看得懂」帳戶內容，理財就不再只是抽象概念，而是生活中可以被理解與討論的事。

在投資內容安排上，他認為，制度不必侷限於單一市場，而可納入不同類型商品分散風險，並透過專家篩選與簡化選項，讓父母容易選擇、孩子也容易理解，避免制度因過於複雜而失去教育意義。