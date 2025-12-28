【重磅快評】煙雨朦朧《江南春》：文博信任崩塌的台灣啟示

連日來，由民國收藏大家龐萊臣家族「捐贈」、大陸南京博物院（南博）收藏的明代畫家仇英《江南春》畫作疑遭盜賣案引爆的黑雲愈滾愈大，驚動大陸中央及地方分別組成工作組與調查組，被舉發盜賣文物的前館長也被帶走調查。此案不僅牽涉民眾對大陸文博體系的信任崩塌危機，對包括台灣在內的全球各博物館，亦具有相當的警示作用。

引爆點在今年五月，一幅標註為「虛齋舊藏」的明代仇英《江南春》圖卷現身北京某大型拍賣公司預展，起拍價達八千八百萬元人民幣。「捐贈」的龐家後人發現後立即舉報，拍賣公司緊急撤拍，並進入南博庫房核驗，最終確認《江南春》等五件捐贈書畫去向不明。

事實上，龐家當初「捐贈」《江南春》等一三七件藏品的時點，恰於一九五九年中共建政初始的「特殊時期」，加上文革被抄家、南博後來又「借走」龐家兩幅視為傳家寶的兩幅書畫未還，因此與南博屢傳訴訟糾紛。

另一方面，南博更是問題重重。對於《江南春》案，南博對大陸官媒出示的「物證」稱，早在一九六○年代即被專家鑑定為「仿作」，並於一九九○年代依據《博物館藏品管理辦法》「劃撥、調劑」，隨後於二○○一年以六千八百元人民幣售出，龐家卻一無所知。但根據最新的追蹤調查，可能早在一九九○年代《江南春》即已流落民間且歷幾次轉手，若非最新一手想變現上拍，這起文物黑幕恐將永無曝光之日。

更勁爆的是，幾天前又有南博前資深員工實名舉報當時的館長徐湖平監守自盜，盜賣曾隨故宮文物南遷、未被帶至台灣的文物達上千件，且自二○○八年起即有四十餘職工聯名多次舉報，卻直到此次《江南春》案舉國大嘩，才引來官方重視。

事實上，數十年來大陸不時傳出權貴侵吞、文博相關人員監守自盜或以假換真案，甚至還槍斃了幾人，卻並未徹底整治文博收藏體系，影響也遠不如今天的《江南春》案。原因有五：

一是此案揭露的「先判偽、次移出、後變賣」手法，全程均由官方一手操控，讓有心捐贈者對官方永久典藏的信心盡失；二是凸顯大陸館藏作業如同江南煙雨般朦朧、外界根本看不透其中玄機，數十年來SOP幾未曾落實或改善；三是官方「視捐贈如朝貢」心態、且不尊重捐贈者；四是盜賣國寶檢舉案竟被壓了近十八年，讓人深深懷疑打貪打假的。五是大陸崛起重要基調之一就是激勵人民重拾文化自信，試問官方如此對待國寶文物如何激勵？

以上種種，豈止是大陸人民對其文博體系的信任崩塌，勢將影響捐贈文物態度，更可能撼動對整體官僚、官媒及行政體系的信任。

例如此時傳出大陸有數十個文物館「閉館」，雖有著展廳升級、設備更新、預防性文物保護或場館維修等合理原因，卻讓不少網友將之與南博事件聯想，猜測是「自查式閉館」、因應可能來自中央的「國寶大清查」，甚或更陰謀論的質疑：「先毀屍滅證」？

相較於南博帶出對岸館藏體制的暗黑，台灣方面則要好上許多。就以故宮為例，不僅要求捐贈物品須載明於冊，就算審定無價值、不入庫，也會退還捐贈者。但規定是死的、人心之惡難測，故宮絕不能以此為滿足，仍須進一步思索能否完善相關機制，例如建置不可竄改的系統，完整記錄每項文物的影像、鑑定過程與結論、傳承脈絡等，或是建置多方參與機制以杜絕權力集中風險，以引領更多文物藏家能安心捐贈。

從兩個月前驚動全球的法國羅浮宮珠寶盜竊案，到此次的南京博物院捐贈轉拍賣疑雲，在在顯示文化資產保護的漏洞與脆弱，任一環節都有可能被有心者趁虛而入。台灣在「看大戲」之餘，也該好好想想如何強化民眾對公私文博收藏體系的信任，進而讓更多珍品文物能落地台灣成為公共財、讓更多世人看到。