114年12月21日~27日一周大事

雲林縣水林鄉蕃薯社區將一棟廢棄豬舍改建為結合共餐、娛樂與長者照護功能的「蕃薯綠食堂」，透過舊建材再利用與全齡通用設計，成功翻轉老舊空間，不僅成為社區長輩日常聚集的重要場域，也榮獲今年國內建築指標獎項「建築園冶獎」，幕後推手，是擁有一身鐵工技藝、被稱為「社區孔明」的他。

2025-12-27 10:30