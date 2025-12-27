快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

114年12月21日~27日一周大事

聯合報／ 本報訊

國內

23日：新北校園割頸案二審宣判，兩名未成年被告均較一審加重三年刑期，郭生改判十二年、林女判十一年。

⭐2025總回顧

26日：國民黨團、民眾黨團於立法院會提案彈劾賴清德總統，明年五月十九日進行彈劾案記名投票表決。

26日：行政院會通過「兩岸人民關係條例」修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制，其中立委、卸任三年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。

國外

22日：美國總統川普宣布，計畫建造史上最強最大的「川普級」戰艦，配備極音速飛彈、雷射、電磁砲等最先進武器以及人工智慧技術。

24日：中美洲的宏都拉斯全國選委會（ＣＮＥ）宣布，六十七歲前首都德古西加巴市長阿斯夫拉當選總統，結束歷時逾三周的爭議性開票作業。

26日：南韓前總統尹錫悅因涉嫌妨害公務、拒捕、濫權等罪名，遭檢方求刑十年。

延伸閱讀

宏都拉斯總統大選落幕 美國務卿致電祝賀阿斯夫拉

川普力挺 阿斯夫拉當選宏都拉斯總統 牽動美中角力

宏都拉斯新總統親台 選前說「將恢復與台灣邦交」

宏都拉斯新總統／阿斯夫拉 商人從政接地氣「隨時為兄弟效勞」

相關新聞

歷史上的今天／1954年北市國泰戲院開幕 上官清華剪綵

1954年12月28日，台本市延平北路的國泰戲院上午10時舉行開幕典禮，邀請返國勞軍的香港影星上官清華剪綵，國泰戲院首放映香港藝華公司的「重逢」一片，每場放映前由片中主角上官清華等登台表演。

114年12月21日~27日一周大事

國內

劉泰英爆收3億美元傭金被黑吃黑 陳水扁秀截圖撇清

國民黨前投管理會主委劉泰英在「台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史」新書中，指當年某財團拿出3億美元給「台灣之子...

把豬舍變食堂 雲林「社區孔明」老鐵工巧手奪大獎

雲林縣水林鄉蕃薯社區將一棟廢棄豬舍改建為結合共餐、娛樂與長者照護功能的「蕃薯綠食堂」，透過舊建材再利用與全齡通用設計，成功翻轉老舊空間，不僅成為社區長輩日常聚集的重要場域，也榮獲今年國內建築指標獎項「建築園冶獎」，幕後推手，是擁有一身鐵工技藝、被稱為「社區孔明」的他。

民進黨「尋回語言的光」開展 堅守客語傳承第一線

12月28日是「全國客家日」，民進黨即日起推出為期一個月的「DPP挺你．尋回語言的光」活動，民進黨副秘書長何博文今天表示...

安泰醫院大火釀9死、多人嗆傷 監察院糾正屏東縣府衛福部違失

屏東縣東港鎮安泰醫療社團法人安泰醫院去年發生嚴重火災，造成9人死亡，監察院今天指出，經調查，屏東縣府長期未察安泰醫院違建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。