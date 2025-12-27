聽新聞
0:00 / 0:00
114年12月21日~27日一周大事
國內
23日：新北校園割頸案二審宣判，兩名未成年被告均較一審加重三年刑期，郭生改判十二年、林女判十一年。
⭐2025總回顧
26日：國民黨團、民眾黨團於立法院會提案彈劾賴清德總統，明年五月十九日進行彈劾案記名投票表決。
26日：行政院會通過「兩岸人民關係條例」修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制，其中立委、卸任三年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。
國外
22日：美國總統川普宣布，計畫建造史上最強最大的「川普級」戰艦，配備極音速飛彈、雷射、電磁砲等最先進武器以及人工智慧技術。
24日：中美洲的宏都拉斯全國選委會（ＣＮＥ）宣布，六十七歲前首都德古西加巴市長阿斯夫拉當選總統，結束歷時逾三周的爭議性開票作業。
26日：南韓前總統尹錫悅因涉嫌妨害公務、拒捕、濫權等罪名，遭檢方求刑十年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言