快訊

股神下一步？將卸下波克夏執行長一職 巴菲特認1事「比死亡更糟」

綠營台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲被問對方優點尷尬「這樣說」

女粉悼念北捷英雄余家昶 五月天獻唱《勇敢》2.5萬人哭了

外交部與故宮南院辦NGO人才培訓 展現總合外交成果

中央社／ 台北27日電

外交部故宮南院今天與明天合辦「2025 NGO國際事務人才培訓班」嘉義場，探討中央攜手地方政府與民間團體推動「總合外交」的做法與成果，盼持續透過公私協力方式，支持NGO深化國際連結，落實「人人都是外交官」理念。

⭐2025總回顧

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部「2025 NGO國際事務人才培訓班」嘉義場今天與明天在國立故宮博物院南部院區舉行，講座主題聚焦文化外交、科技外交、旅遊外交、農業外交以及青年國際參與等領域，探討中央攜手地方政府與民間團體推動總合外交的做法與成果，來自全國各地的NGO（非政府組織）夥伴及學生等各領域，逾百人參加。

外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋致詞時表示，台灣NGO長期在文化、科技、觀光、農業技術及青年事務等領域，積極與國際NGO交流合作，憑藉高度專業與行動力，成為台灣拓展國際空間的重要夥伴，也讓Taiwan Can Help的精神持續在國際社會中被看見，外交部也將持續透過公私協力方式，支持NGO深化國際連結，落實「人人都是外交官」理念。

嘉義縣長翁章梁致詞時分享，嘉義縣政府近年推廣台灣鳳梨出口至日本山口縣等市場拓展及國際交流的成果，並強調每個人都是外交官，皆可做國民外交。立委蔡易餘肯定NGO在外交工作的關鍵角色。

立委陳冠廷表示，在NGO做的工作、所累積的人脈都會產生長遠影響，呼籲NGO夥伴持續以專業為台灣拼外交。

外交部說明，自2004年起辦理「NGO國際事務人才培訓班」，成為協助國內NGO與青年掌握國際趨勢、提升國際事務專業能力的重要培力專案，今年培訓班首度結合台北市立美術館、宜蘭縣立蘭陽博物館及故宮博物院南部院區等知名藝文場館資源，已於11月下旬及12月於台北、宜蘭及嘉義3地辦理3場次，共有約400名學員參加。

為持續提供政府與NGO對話交流平台，外交部指出，明年1月7日將舉辦第六屆「NGO領袖論壇」，邀請多位國內NGO領袖及國際非政府組織WeWorld主席基耶薩拉（Marco Chiesara）來台，分享國際人道援助的實踐經驗，目前已開放民眾免費報名，論壇及報名資訊可於外交部「NGO雙語網站」查詢。

外交部 嘉義 故宮南院

延伸閱讀

美指干預社群平台祭審查 德NGO：挑戰歐洲數位主權

美國後年6月起對大陸晶片加徵關稅 陸外交部：無理打壓

代表處迫遷爭議 南非與我外交部正磋商協商模式

日本自民黨代理幹事長會見賴總統 陸外交部：已向日方嚴正交涉

相關新聞

劉泰英爆收3億美元傭金被黑吃黑 陳水扁秀截圖撇清

國民黨前投管理會主委劉泰英在「台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史」新書中，指當年某財團拿出3億美元給「台灣之子...

把豬舍變食堂 雲林「社區孔明」老鐵工巧手奪大獎

雲林縣水林鄉蕃薯社區將一棟廢棄豬舍改建為結合共餐、娛樂與長者照護功能的「蕃薯綠食堂」，透過舊建材再利用與全齡通用設計，成功翻轉老舊空間，不僅成為社區長輩日常聚集的重要場域，也榮獲今年國內建築指標獎項「建築園冶獎」，幕後推手，是擁有一身鐵工技藝、被稱為「社區孔明」的他。

歷史上的今天／1961年北市代理市長周百鍊喜嫁女兒

1961年12月27日，時任台北市代市長周百鍊嫁女兒，下午在中山堂光復廳舉行酒會。周百鍊三女周絳華與北投三信商事創辦人林木桂之子林文彥定在民生路天主堂舉行婚禮，由于斌總主教主持大典。原設喜宴於中山堂光復廳，後來又另發通知：「為求節約起見，喜筵改設酒會」。

民進黨「尋回語言的光」開展 堅守客語傳承第一線

12月28日是「全國客家日」，民進黨即日起推出為期一個月的「DPP挺你．尋回語言的光」活動，民進黨副秘書長何博文今天表示...

安泰醫院大火釀9死、多人嗆傷 監察院糾正屏東縣府衛福部違失

屏東縣東港鎮安泰醫療社團法人安泰醫院去年發生嚴重火災，造成9人死亡，監察院今天指出，經調查，屏東縣府長期未察安泰醫院違建...

台北101跨年煙火吸引國際關注 外交部供衛星訊號給全球媒體轉播

外交部今天指出，將自31日晚間11時55分起，提供「2025-2026台北101大樓跨年煙火」衛星轉播訊號，供全球電視台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。