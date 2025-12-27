外交部與故宮南院辦NGO人才培訓 展現總合外交成果

外交部與故宮南院今天與明天合辦「2025 NGO國際事務人才培訓班」嘉義場，探討中央攜手地方政府與民間團體推動「總合外交」的做法與成果，盼持續透過公私協力方式，支持NGO深化國際連結，落實「人人都是外交官」理念。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部「2025 NGO國際事務人才培訓班」嘉義場今天與明天在國立故宮博物院南部院區舉行，講座主題聚焦文化外交、科技外交、旅遊外交、農業外交以及青年國際參與等領域，探討中央攜手地方政府與民間團體推動總合外交的做法與成果，來自全國各地的NGO（非政府組織）夥伴及學生等各領域，逾百人參加。

外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋致詞時表示，台灣NGO長期在文化、科技、觀光、農業技術及青年事務等領域，積極與國際NGO交流合作，憑藉高度專業與行動力，成為台灣拓展國際空間的重要夥伴，也讓Taiwan Can Help的精神持續在國際社會中被看見，外交部也將持續透過公私協力方式，支持NGO深化國際連結，落實「人人都是外交官」理念。

嘉義縣長翁章梁致詞時分享，嘉義縣政府近年推廣台灣鳳梨出口至日本山口縣等市場拓展及國際交流的成果，並強調每個人都是外交官，皆可做國民外交。立委蔡易餘肯定NGO在外交工作的關鍵角色。

立委陳冠廷表示，在NGO做的工作、所累積的人脈都會產生長遠影響，呼籲NGO夥伴持續以專業為台灣拼外交。

外交部說明，自2004年起辦理「NGO國際事務人才培訓班」，成為協助國內NGO與青年掌握國際趨勢、提升國際事務專業能力的重要培力專案，今年培訓班首度結合台北市立美術館、宜蘭縣立蘭陽博物館及故宮博物院南部院區等知名藝文場館資源，已於11月下旬及12月於台北、宜蘭及嘉義3地辦理3場次，共有約400名學員參加。

為持續提供政府與NGO對話交流平台，外交部指出，明年1月7日將舉辦第六屆「NGO領袖論壇」，邀請多位國內NGO領袖及國際非政府組織WeWorld主席基耶薩拉（Marco Chiesara）來台，分享國際人道援助的實踐經驗，目前已開放民眾免費報名，論壇及報名資訊可於外交部「NGO雙語網站」查詢。