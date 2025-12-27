新聞回顧展現融入台灣歷程 新住民稱在台生活很幸福

快訊

中央社／ 台中27日電

2025年「十大新住民重要新聞徵選」出爐，從上百則報導中，選出具公共意義與時代代表性的新聞。象徵新住民融入台灣社會，從過客變成主人的過程，有新住民覺得在台生活很幸福。

2025年「十大新住民重大新聞徵選」今天在國立中興大學舉行發布會。賽珍珠基金會榮譽董事長尤英夫在9年前發起活動，透過新聞回顧新住民重要議題，甄選內容涵蓋福利照顧、制度治理、就業環境及文化參與。他表示，新住民因語文與文化的差異，在台灣生活不易，發起活動希望社會更關注新住民。

活動總策劃賴慕芬表示，透過年度新聞盤點，建立可被回顧與討論的公共紀錄。從全年上百則新聞中遴選出40則重大事件，由9名來自學界、媒體、法律與社會實務領域的評審進行加權評比，選出年度前10名。

評審團主席趙善意指出，此次有「倒會」新聞入選前20名，並非為了負面標示，而是換個角度思考，新住民已融入台灣社會進行深層互動，也會遭遇台灣人在生活中的小麻煩，展現從過客成為主人的過程。

近30名來自中國的新住民組成陽光民族舞蹈團，團長黃金蘭表示，團員來自中國各省，遠嫁來台逾10多年，舞團成立提供喜歡跳舞的新住民聚在一起，彼此傾訴生活甘苦外，也將中國少數民族文化分享給台灣。團員張穩說，來台多年感受到台灣人的熱情，家人所在的地方都是溫暖的，在台灣生活很幸福。

