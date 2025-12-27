內政部：防災士培訓上看11萬人 6成村里長受訓

快訊

中央社／ 台北27日電

為強化社區第一線應對天然災害能力，內政部防災士培訓持續針對村里長、一般民眾、役男等不同群體進行培訓，今年底完訓人數上看11萬人，有望超過原定的10萬人目標，其中村里長受訓率約6成。

內政部今天透過新聞稿指出，台灣長年面臨颱風地震等天然災害挑戰，社區第一線應變能力尤為關鍵，因此已持續多元培訓村里長、人民團體、社區媽媽、國軍役男等不同群體，系統性推動防災士培訓，盼從基層社區、鄰里扎根強化防災量能，打造具韌性的台灣社會。

內政部說，截至22日已有9萬4102人完成取證，其中男性6萬3248人、女性3萬854人，預計年底前整體防災士完訓人數可達11萬人，超過原訂10萬人目標。

村里長部分，內政部表示，村里長與村里幹事是社區防災體系的核心，因此今年特別補助地方政府辦理村里長防災士培訓，讓村里長們完訓後成為社區防災的關鍵「種子」，在災害發生時即時協助民眾避難，預估至年底為止，村里長整體完訓率接近6成，其中台北市、台南市、高雄市、新竹市及金門縣的參與率均超過6成。

除民間力量外，內政部指出，國防部也針對入伍常備役男培訓防災士1.2萬名，進一步擴充防災人力基礎。

內政部表示，未來將持續協助地方政府推動防災士培訓，並逐步擴大納入外籍看護、長照照服員、社區媽媽等多元族群，全面強化基層防災能力，提升社會整體應變韌性。

防災士訓練課程涵蓋防救災概念、災情判讀、居家防護措施、社區防災協作、避難路線規劃、止血包紮實作訓練及CPR、AED操作等。內政部說，民眾參與防災士訓練，能在大規模災害發生時，成為自救互助的重要力量，同時有助於結合民間與公部門間的救災量能，達到降災、減災的效果。

內政部 災害 役男 颱風 地震

