台北101跨年煙火吸引國際關注 外交部供衛星訊號給全球媒體轉播
外交部今天指出，將自31日晚間11時55分起，提供「2025-2026台北101大樓跨年煙火」衛星轉播訊號，供全球電視台及網路媒體取用播出，相關轉播資訊已透過駐外館處轉知當地媒體，並同步提供國際媒體駐台記者運用。
2025總回顧
外交部說明，今年台北101跨年煙火首度結合原創音樂進行整體規劃，並與台北流行音樂中心合作，將音樂創作融入煙火設計之中，透過聲光同步的呈現方式，強化跨年煙火的整體敘事與觀賞層次；整場煙火依設計分為5個主要段落，隨著音樂節奏推進，煙火效果逐步鋪陳，呈現多元色彩變化與節奏轉換，展現結合音樂與視覺藝術的跨年演出特色。
外交部表示，本次煙火施放的精華短片，也將於活動後剪輯完成並上傳至外交部「潮台灣」（Trending Taiwan）YouTube頻道，供各界點閱觀賞。
外交部指出，台北101大樓跨年煙火秀多年來吸引國際關注，已成為台灣具高度國際辨識度的跨年活動之一，廣獲國際媒體報導。近年持續導入創新手法，結合音樂與多媒體元素，展現台灣城市活力與文化創意，向世界呈現鮮明而多元的台灣意象。
