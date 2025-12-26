快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

出席無人機救災韌性展演 蕭副總統：人和科技結合將使城市更具韌性

中央社／ 台南26日電
副總統蕭美琴。本報系資料照
副總統蕭美琴。本報系資料照

副總統蕭美琴今天出席台南無人機救災韌性展演時表示，城市以人為本，科技扮演輔助角色，人和科技結合將使城市更具韌性，解決各項挑戰。

⭐2025總回顧

2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演，今天在台南市歸仁區登場，蕭副總統到場見證如何導入創新科技協助防災及韌性挑戰。

蕭副總統指出，這幾年氣候變遷，台灣除常見地震，也迎來風災頻繁及複合性挑戰，若導入科技，激勵民間能量，提出風險問題科技解決方案，可將災害降到最低。

她表示，科技扮演輔助角色，但城市仍以人為本，科技賦予更多溫度，解決人面對各項挑戰的過程，「人和科技結合將使城市更具韌性」。台南丹娜絲颱風、花蓮馬太鞍溪等，都在提醒做得還不夠，更周延準備將可避免災害。

蕭副總統說，未來災害可能面臨通訊中繼、偏鄉投藥及物資支援等問題，物流型、防災型等無人機將有助於快速會勘，即時掌握全盤資訊，科技將協助指揮系統做出更精準效能的防災決策，也讓各縣市理解新科技的導入，利於防災及災後救治，面對及解決問題。

台南 蕭美琴 丹娜絲颱風 馬太鞍溪

延伸閱讀

出席AI青年力國際論壇 副總統蕭美琴聽取得獎隊伍簡報

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

蕭美琴接見美國學者 重申台灣致力於自我防衛

2員警執行副總統交通勤務受傷 蕭美琴：十分不捨 已與卓揆前往探視

相關新聞

出席無人機救災韌性展演 蕭副總統：人和科技結合將使城市更具韌性

副總統蕭美琴今天出席台南無人機救災韌性展演時表示，城市以人為本，科技扮演輔助角色，人和科技結合將使城市更具韌性，解決各項...

全台逾6成未婚者找不到對象 為何年輕世代婚戀卡關？

年輕世代對於親密關係與婚姻的想法，正悄然改變，從國際調查到台灣研究，數據顯示年輕人不僅結婚意願下滑，戀愛經驗也愈來愈少，價值觀與社會結構正在轉變中。透過關鍵數據、個案故事與專家解析，帶讀者看年輕世代如何重新定義「親密關係」。

歷史上的今天／1965年西門首家假髮店開幕 路人好奇圍觀

1965年12月26日，台北西門鬧區出現了第一家假髮店，好奇的路人圍在店外觀看，有些時髦的婦女紛紛走進店內，試戴她們喜愛的髮型，於是，這家新穎的店舖，頓時門庭若市。

禽舍修繕要匯300萬？銀行員憑經驗與同理心 識破連環詐騙陷阱

「我要修繕禽舍，這300萬工程款很急，廠商每天從台北趕來南部施工很辛苦，請趕快幫我匯款！」一名VIP客戶在銀行臨櫃焦急地要求匯款。行員警覺詢問是否有合約佐證，客戶卻以「簽有保密條款」為由拒絕。進一步追

麗寶南法莊園全配宅 夢想好宅⼀次搞定

在⼯料雙漲的影響下，近年裝潢費⽤⼤幅上漲，導致許多⾸購或換屋族在交屋後才發現裝潢預算不⾜，加上因缺⼯⽽延長的⼯期，讓原本應該充滿喜悅的入住過程變得壓⼒重重。特別是⾸購族群，常在付完頭期款後，⾯臨裝潢款

立院無法如期審查總預算 賴清德：不必再談憲政精神

桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，賴清德總統出席啟用典禮，致詞時強調國家持續在進步，民間力量非常豐沛，在這種情況下，希望立法院能支持、協助國家持續進步，中央政府總預算應該要盡速付委。 賴清德總統表示，今天既是耶誕節，也是行憲紀念日，憲法明文規定，立法院須在每年12月31日前完成對次年度中央政府總預算的審議，但距離期限只剩6天，目前預算案卻仍卡在程序委員會，連委員會審查都尚未展開，情況令人憂心。賴清德指出，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。